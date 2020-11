’Ik vind 15 glazen wijn per week meevallen’

„Wijn is niet alleen mijn hobby, maar mijn leven. Ik vind het leuk om steeds nieuwe smaken te proeven, de perfecte wijn te vinden bij een gerecht. Ik heb er duizenden geproefd en het verveelt nooit. Daarom ben ik ook sommelier geworden. Wijn is niet alleen lekker, maar ook een vorm van ontspanning en gezelligheid.”

„Bij iedere gelegenheid vind ik wel een passende fles: een mooie merlot bij het eten, een frisse riesling in de zon. Ik heb alledaagse wijnen in huis, maar ook heel bijzondere. Bijvoorbeeld de Barbaresco Riserva Ovello uit 2013, die we schonken op mijn bruiloft. Die kostte 144 euro, horeca-inkoopprijs, per magnumfles. Daar geniet ik echt van, en niet met mate.”

Vijftien glazen

„Ik probeer twee dagen per week niet te drinken, maar wanneer ik drink heb ik bodemdrift. Het blijft zelden bij één glas. Gemiddeld kom ik op vijftien glazen per week. Ik vind dat wel meevallen, maar volgens de norm ben ik dan een alcoholist of ’bingedrinker’. Dat ben je al snel tegenwoordig. Ik zie mezelf als liefhebber: drink ik een dag niet, dan mis ik het ook niet.”

„Veel mensen zijn nu bezig met minderen. Prima, maar dan drinken ze thuis wel die fles uit de bonus, maar laten ze dat ene glas in het restaurant staan ’voor de gezondheid’. Zonde, want dat is - straks na de lockdown - nou juist dé plek om een mooi glas te drinken. Mensen gaan mee met de hype en slaan daar ook wel wat in door. Ineens zouden alle sulfieten, de zwavelstoffen in wijn, ongezond zijn. Onzin! Te veel is nooit goed, maar wijn dan maar helemaal uitbannen of alleen maar aan de alcoholvrije wijn? Mij niet gezien!”

Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).