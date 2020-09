Open Monumentendag: hier kun je naar toe!

Dorpswandeling Middenbeemster (NH)

De gemeente Beemster is misschien wel één van de bekendste werelderfgoed plekken van Nederland. Tijdens de monumentenwandeling door het dorp Middenbeemster, leidt een gids je langs allerlei monumenten die typerend zijn voor de schoonheid van de streek. Je leert onder andere over de geschiedenis van dit prachtige dorp.

Waar? Middenbeemster, Noord Holland

Wanneer? Zaterdag 12 september om 11 uur en 14 uur, zondag 13 september om 11 uur en 14 uur

Kasteel van Woerden (UT)

Midden in Woerden staat een mooi kasteel dat eeuwenlang een belangrijke rol heeft gespeeld in de omgeving. Dit kasteel heeft dienstgedaan als militair ziekenhuis en gevangenis. Kortom, met deze rijke geschiedenis is een bezoek aan dit kasteel een unieke beleving.

Waar? Woerden, Utrecht

Wanneer? Zaterdag 12 september van 10.00 tot 14.00 uur

De monumentenroute in Nijmegen (GD)

Dit jaar worden er, vanwege corona, geen historische panden opengesteld in Nijmegen. Toch kun je zowel fysiek als virtueel terecht in de stad. Behalve een wandeling en fietstocht lángs de monumenten, zoals de school met een klooster en kapel en Landhuis Diemerkamp, kun je je ook aanmelden voor een familiepuzzeltocht door de stad. Woon je te ver weg van Nijmegen? Geen probleem! Door naar de website te gaan, kun je ook thuis genieten van historische beeldverhalen over Nijmegen.

Waar? Nijmegen, Gelderland

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september, de hele dag

Fort in Bergen op Zoom (NB)

Altijd al eens het fort in Bergen op Zoom willen bezoeken? Tijdens de Open Monumentendag krijg je een speciale rondleiding waardoor een bezoek nog leuker is. Bij dit fort vond het beleg van Bergen op Zoom (1747) plaats, de Franse veldtocht tegen de Republiek der Verenigde Nederlanden. Tijdens de één uur durende wandeling kom je hier meer over te weten. Let op: niet geschikt als je slecht ter been bent.

Waar? Bergen op Zoom, Noord-Brabant

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september, om 13.30 en 15.00 uur

Tropische kas en overtuin in Beetsterzwaag (FR)

Ben je een liefhebber van bijzonder groen en tuinen? Dan is Beetsterzwaag misschien iets voor jou. Hier kun je zowel een bezoek brengen aan de tropische kas als aan de overtuin van Lyndenstein. In deze kas krijg je allerlei speciale soorten bloemen te zien. Bij de kas krijg je bij de achteruitgang een culturele verrassing.

Waar? Beetsterzwaag, Friesland.

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september van 12.00 tot 16 00 uur (kas). Zaterdag 12 september 11.00 tot 17.00 uur (overtuin)

Online klooster in Glane

Je hoeft dit jaar niet eens de deur uit om mee te genieten van de Open Monumentendag, er is er ook online vanalles te beleven. Denk hierbij aan het klooster in Glane. Deze 360 graden tour kun je doen via Google. Lees ook het verhaal over het ontstaan van het klooster, dat speciaal voor deze rondleiding is geschreven.

Waar? Thuis

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september, de hele dag

Museumschip De Buffel in Hellevoetsluis (ZH)

Dit schip is oorspronkelijk een opleidingsinstituut geweest voor de marine, waar in 1894 grote vraag naar was. Het heeft ook een rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Al met al dus het bezoeken waard, zeker met de handige audiogids.

Waar? Hellevoetsluis, Zuid-Holland

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september om 11 uur

Boerderij en tuigmuseum in Schagen (NH)

Ben je nieuwsgierig naar compleet ingerichte boederijkamers, en zou je graag speelgoed en werktuigen van vroeger willen zien? Dan ben je bij dit museum in Schagen aan het juiste adres. Ook kun je de oude hoef- en wagensmidse bewonderen. De monumenten van Schagen hebben zijn deuren speciaal voor jou geopend.

Waar? Schagen, Noord-Holland

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september, van 11.00 tot 16.30 uur

Huis Sonneveld Rotterdam (ZH)

Deze museumwoning in Rotterdam laat zien hoe het welgestelde directeursgezin Sonneveld, dat dit huis bewoonde van 1933-1955, modernisme omarmde. Zij waren hun tijd ver vooruit. Benieuwd wat voor geschiedenis deze familie heeft achtergelaten? Ga het zien tijdens de Open Monumentendag.

Waar? Rotterdam, Zuid-Holland

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september van 10.00 tot 17.00 uur

Tuinen paleis Soestdijk (UT)

We sluiten dit lijstje af met paleis Soestdijk. Speciaal voor deze Open Monumentendag zijn de tuinen opengesteld. Ondanks dat het paleis zelf niet open is, is er veel te zien op het erf van het paleis. De tuin, die in 1674 werd aangelegd, is een prachtig plaatje!

Waar? Soestdijk, Utrecht

Wanneer? Zaterdag 12 september en zondag 13 september, van 9.00 tot 18.00 uur

Let op! Controleer voordat je weggaat of je moet reserveren en of de activiteit doorgaat.