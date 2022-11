’Zo draag je neutrale kleuren à la Máxima zonder dat het saai wordt’

Máxima in Griekenland

Zondagavond bij aankomst voor het staatsbezoek aan Griekenland maakte onze koningin haar entree in een ton-sur-ton beige broekpak, bestaande uit een top en een wijduitlopende broek (beide Natan) met daarover, losjes hangend over de schouder, een korte blazer.

Dat laatste is Máxima’s handelsmerk: een jas, cape of blazer draagt ze vaak losjes nonchalant over de schouders en niet helemaal aan. Dit oogt gekleed, maar toch ook vlot, waardoor de outfit nooit te keurig of te ‘mevrouwerig’ oogt.

Gouden ketting

Een pak in een neutrale tint, zoals beige, lichtbruin, karamel of zelfs crème/gebroken wit is altijd een prima basis. Met name voor de overgangsperiode van zomer naar winter is dit ook een uitkomst, want het oogt niet meer te zomers, zoals dat bijvoorbeeld met pasteltinten het geval kan zijn, maar ook nog niet te winters met donkere, zwaardere tinten.

Bovendien laten tinten zoals beige zich prima met andere items combineren en doen vooral ‘warme’ gouden sieraden het daar goed bij. Máxima liet dat ook zien door een gouden ketting erbij te dragen met haar initaal M in diamanten gevat, naar alle waarschijnlijkheid een geschenk dat ze ontving tijdens het Noorse staatsbezoek.

Ook een ecru/crème broekpak zou het goed doen op dagen zoals deze, want hoewel het voor witte items echt gedaan is in deze periode, kan de kleur ‘wolwit’ zeker lang doorgedragen worden, ook in de winter, en haalt deze tint veel bruinkleuren op.

Mixen en matchen

Tip: neutrale herfsttinten als bruin, beige, crème en karamel doen het vooral ook goed in gebreide stoffen en wolsoorten. Een gebreide beige jurk kun je dan extra ophalen door deze te combineren met stoere bruine boots en bijvoorbeeld een bruin of karamelkleurig leren jack.

Hoge laarzen in beigetinten daarentegen doen het ook weer goed bij een bruine leren rok of een wit wollen jurkje. Zo blijft er volop te combineren, uiteraard ook met bijpassende accessoires zoals tas, riem, schoenen, laarzen en sieraden.

Ook leuk: gebruik een zijden sjaal in de genoemde kleurtinten en bind deze losjes om het hengsel van een bruine of beige leren tas, dat maakt het geheel net iets vlotter. Mixen en matchen… daar draait het allemaal om.

Grieks label

Op maandag tijdens de tweede dag in Griekenland had Máxima een ode aan Griekenland in petto door een tweekleurige jurk te dragen in het ecru/oranjebruin (terracotta) van het Griekse label Zeus + Dione. De crèmekleurige japon heeft een overslag in terracotta en is voorzien van praktische pofmouwen, waardoor ze veel bewegingsvrijheid heeft.

Ook hier gaat het weer om bescheiden tinten die samen het geheel versterken en een heel chique uitstraling geven. Niet te veel poespas dus, maar wel met het juiste effect. En de crème clutch en schoenen (Gianvito Rossi) trekken het geheel weer naar elkaar toe: het is belangrijk dat de tinten weer ergens terugkomen in het geheel.

Najaarsproof

Daarmee geeft onze koningin maar weer aan dat ze zelfs met ingetogen kleuren ook prima kan shinen! Leuk detail is dat haar hofdame Bibi van Zuylen van Nijevelt een op haar afgestemde outfit draagt met een crème jurk in combinatie met bruine accessoires zoals riem, tas, schoenen en hoed. Ook dit is dé manier om een lichte jurk zoals deze toch ‘najaarsproof’ te maken en dat is haar goed gelukt!

Het leuke is dat dergelijke items in diverse tinten eindeloos met elkaar gecombineerd kunnen worden, zodat je met een paar kledingstukken heel veel verschillende looks kunt neerzetten. Ook handig tijdens een weekendje weg of een korte vakantietrip, want met deze tinten grijp je nooit mis en kun je alles combineren. Kies daarbij voor een of twee coltruien en een blouse in die tinten en je hebt de perfecte combinaties voor zowel wat kouder als warmer weer.

Tintje lichter

Máxima staat erom bekend dat ze niets aan het toeval overlaat en dat is dus nu ook weer het geval. Ze lijkt zich bovendien goed te voelen in deze frisse najaarstinten en heeft voor de gelegenheid ook het haar een tintje lichter laten spoelen (waarschijnlijk) op de dag van aankomst of vroeg in de ochtend sinds de avond ervoor, hetgeen mooi matcht met de frisse tinten.

Omgekeerd kan natuurlijk ook: een tintje donkerder bijvoorbeeld met een bruine/rode gloed erdoor kan heel warm staan bij dergelijke herfsttinten.

