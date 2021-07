Kim (32): ’Ik word zo blij van de zon en geloof er heilig in dat het goed voor je is’

Premium Binnenland

Volendamse Karina Bont overleden na ongeval in Griekenland: ’Ze had nog zoveel dromen’

De Nederlandse vrouw die donderdag op tragische wijze om het leven is gekomen bij een auto-ongeluk op het Griekse eiland Karpathos is Karina Bont. Karina is 51 jaar geworden. Haar echtgenoot ligt nog in het Rhodes ziekenhuis. Volgens de laatste berichten is hij wel aanspreekbaar.