Daghoroscoop 6 december

VANDAAG JARIG

Uw gezondheidsplaneet beweegt zich snel en dat betekent: periodes van ups en downs. In 2020 beweegt hij zich door maar liefst 11 huizen van uw horoscoop. Uw welzijn zal vaak gelieerd zijn aan uw sociale contacten. Liefde en vriendschap moeten harmonisch zijn, anders voelt u zich niet goed.

RAM

Schort activiteiten die onder een hoge tijdsdruk staan op nu emoties u de baas kunnen worden en u beletten zaken helder te zien. Sluit niet uit dat iemand u opzettelijk misleidt. Een vriend kan u helpen alles in een beter perspectief te plaatsen.

STIER

Veel draait vandaag om teamwerk en of dat wel of niet gebeurt is afhankelijk van alle betrokkenen, u inbegrepen. Moedig onderlinge competitie niet aan als u uiteindelijk zelf de dienst wilt uitmaken op de werkvloer.

TWEELINGEN

De dag kan gekenmerkt worden door verwarring of teleurstelling. Desondanks moedigt de kosmos u aan door te gaan met gedurfd handelen, zelfs als u op een stenen muur stuit. Verplichtingen kunnen zwaar drukken.

KREEFT

Het kan een unieke dag worden doordat u overloopt van energie. Een toevallige ontmoeting met een opmerkelijk mens zal u inspireren. Studenten kunnen aspecten van hun studie ontdekken die een nieuwe wereld voor hen openen.

LEEUW

Verwarring en onduidelijke communicatie zal u snel vervelen. Wees precies tegen ondergeschikten als u instructies geeft of een nieuwe procedure in gang zet; een misverstand zal makkelijk ontstaan. Wees behoudend met geld uitgeven.

MAAGD

Sta niet toe dat zakelijke belangen u verwijderen van uw gezin. Als u de verlangens van dierbaren verwaarloost krijgt u daar later de rekening voor gepresenteerd. Veranker uw afspraken juridisch als u een partnerschap aangaat.

WEEGSCHAAL

Logica en redelijkheid zullen waarschijnlijk weinig uithalen in de troebele sfeer van vandaag. Er zal meer sprake zijn van verwarring dan van begrip. Stel een besluit waarvan de langdurige effecten nog niet duidelijk zijn uit.

SCHORPIOEN

Een goed moment om plannen te maken voor de feestdagen nu uw creativiteit geen grenzen kent. Verzamel dierbaren om u heen en bespreek uw ideeën. Onderzoek de mogelijkheden als u wilt deelnemen aan een zang- of dansgroep.

BOOGSCHUTTER

Een prettige romance kan plotseling overschaduwd worden door onrust of twijfel. Teleurstelling kan voor grote problemen zorgen. De kans bestaat dat iemand iets belangrijks voor u probeert te verbergen.

STEENBOK

Goede vrienden zullen hun gewicht in goud waard zijn al kan één van hen het momenteel moeilijk hebben. Met een vriendelijk woord kunt u angst wegnemen en iemand opvrolijken. Ontwikkel een talent door een cursus te volgen.

WATERMAN

U kunt veel energie hebben besteed aan veel taken zonder even rust te nemen. Als u extra hard hebt gewerkt zult u langzamerhand aan het eind zijn van uw latijn. Uw inschatting is vaak verstandig, maar zorg ervoor dat u fit blijft.

VISSEN

Zet u voor 100% in, dan vindt u de oplossing voor een dringend probleem. Maak onvoltooid werk af voor u zich in het sociale leven stort. Vroegtijdig winkelen voor geschenken zorgt voor een probleemloze start van de feestdagen.

