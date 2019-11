Hoe werkt jouw seks?

Gemiddeld hebben de twee één keer per maand seks. „Mijn seks werkt niet, die is stuk en ik vraag me zelfs af of die ooit wel heel is geweest”, vertelt de dertiger in het LINDA. Meiden Winterboek. Ze vertelt dat ze zich niet kan ontspannen en dat de lust verdwijnt zodra het fysiek wordt. „Tim is geweldig maar seks wordt een steeds groter probleem. Ik moet me er echt toe zetten.”

Zelf vraagt Lize zich (ook) af waarom ze niet van seks kan genieten en ze dat gegeven vervolgens niet gewoon accepteert (niet geheel onbelangrijk). „Natuurlijk is het een punt tussen mij en Tim en natuurlijk ben ik bang hem kwijt te raken.”

Lizes docu ’Mijn seks is stuk’ is vanaf 4 december 15.00 te zien op het YouTube-kanaal van NPO3.

