Van wie koester jij oude appjes?

Duizenden mensen waren in verwarring door de vertraagde sms’jes. Sommigen kregen bijvoorbeeld een liefdesverklaring van hun inmiddels ex-partner.

En één vrouw was drie uur bezig om de zaak op te helderen, nadat ze een alarmerend bericht van haar zus kreeg met alleen het woord ’OMG’.

Overleden

Ook kreeg iemand een bericht van een overleden vriendin en dacht dat ze droomde. „Heel even dacht ik dat ze nog leefde.”

Door de storing begonnen oude vrienden weer volop met elkaar te praten, maar er waren ook gênante verhalen: niemand wil een verliefd berichtje sturen naar een ex die op dat moment met zijn nieuwe vriendin in bed ligt. Die vervolgens woedend wordt op jou.

Appjes koesteren

Heb jij ook ooit zoiets meegemaakt? En van wie koester jij oude berichtjes: misschien van een ex, of van iemand die inmiddels is overleden en van wie je veel hield?

