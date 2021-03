Bak de lekkerste pannenkoeken op Pannenkoekdag (en win ook nog een pan)

Zo heb je in Frankrijk de flinterdunne crèpe, in Amerika de kleine dikke pancake, in Suriname de met kikkererwtenmeel gevulde rotiplaat en in China de piepkleine deeglapjes waarin Pekingeend wordt geserveerd. Grote gemeenschappelijke deler: er komt meel aan te pas en je kunt er iets in rollen. Voorwaar een uitvinding waar de vlag voor uit mag. Ik ben dol op rollen.

Pannenkoekdag

Het is niet het eerste jaar waarin we Pannenkoekdag vieren, we zijn inmiddels al bij de veertiende editie beland. Op 60 verschillende scholen werden er voor het eerst in 2007 pannenkoeken gebakken om bejaarden in de buurt op te trakteren. En dat hartverwarmende initiatief nam een stevige vlucht. Vorig jaar ging het festijn niet door als gevolg van de coronamaatregelen, maar in 2019 waren er bijna 1500 scholen die meebakten. Maar liefst 79.000 ouderen werden door zo’n 75.000 leerlingen verwend met zelfgebakken pannenkoeken.

Corona-ellende

Vorig jaar in maart was het niet in ons opgekomen dat we een jaar later nog steeds middenin de corona-ellende zouden zitten. Maar om het feest nou nog een keer te cancelen; dat ging zowel de kinderen als de ouderen te ver. Vandaar dat dit jaar het feest wel doorgaat, maar een andere invulling krijgt. Niet de kinderen, maar de koks van de oudereninstellingen slaan aan het bakken en de basisscholleerlingen zorgen voor een feestelijke aankleding van het evenement. Bijvoorbeeld door het knutselen van speciale placemats en slingers, maar er zijn ook scholen die een voorstelling hebben gemaakt die buiten het tehuis kan worden opgevoerd (of digitaal wordt gedeeld).

Net als andere jaren zijn Koopmans en Tefal de grote initiators van het evenement. Er is een hele website opgetuigd met pannenkoekrecepten en leuke weetjes. Zo staat bijvoorbeeld het wereldrecord zo lang mogelijk pannenkoeken opwerpen op 3 uur, 2 minuten en 27. Dus mocht je je vervelen en van een uitdaging houden…

Winnen!

Natuurlijk heb ik een paar leuke recepten om te delen. Dat komt extra goed uit, want aanstaande dinsdag is Irma van de Pol mijn gast in de podcast VROUW kookt over en haar guilty pleasure? Jawel, pannenkoeken. Ik moest dus toch al aan de bak. En mocht jij nou denken: ik wil ook wel bakken, maar ik heb de juiste spullen niet. Ik mag 10 pannenkoekpaketten weggeven die bestaan uit een pan, een spatel en diverse mixen. Kijk maar op mijn Facebookpagina hoe jij zo’n pakket kan winnen.

Sint Pannenkoek

Nee, daar heb je vandaag niks meer aan. We zijn snel, maar zo snel nou ook weer niet. Maar niet getreurd. Op 29 november is het Sint Pannenkoek, een feest dat 35 jaar geleden werd bedacht door striptekenaar Jan Kruis.

In Jan, Jans en de Kinderen bedacht opa Kruis dit festijn als kleindochter Catootje liever pannenkoeken wil eten dan boontjes. De apotheose van de avond: een pannenkoek op je hoofd. De eventueel gewonnen pan komt dan dus alsnog heel goed van pas. Wel zorgen voor goede ontvettende shampoo.

Goed, de recepten…

Tropische Pannenkoek

Nodig:

1 pak pannenkoekenmix

850 ml melk

2 stuks eieren

5 grote bananen

1 bakje rode druiven

10 kiwi’s

mixer of garde

55 g hazelnoten

De tropische pannenkoek.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Verdeel de hazelnoten over een bakplaat met bakpapier en rooster 10-15 minuten in de voorverwarmde oven. Laat afkoelen en hak fijn. Schil de bananen en de kiwi’s. Snijd de bananen in de lengte doormidden en vervolgens in plakjes. Snijd de kiwi’s door de lengte en vervolgens in lange partjes. Snijd de druiven door de helft zodat ze er rond uitzien en niet ovaalvormig. Doe de mix in een beslagkom met de hazelnoten en voeg de helft van de melk toe. Roer het geheel met een mixer tot een glad beslag. Voeg al roerend de resterende melk en de eieren toe. Verhit een klontje boter of een scheutje olie in een koekenpan. Giet wat beslag in de pan, laat het uitlopen over de bodem en bak de pannenkoek aan beide zijden goudbruin. Herhaal deze stap tot het beslag op is. Leg een pannenkoek op een bord. Leg 1/3 van de halve banaan in een opstaande waaier onderaan de pannenkoek. Leg de overige 2/3 banaan ernaast. Zorg ervoor dat de bananenstammen beide een andere kant op buigen.

Pannenkoek met feta, avocado en zoete aardappel

Nodig:

1 pak pannenkoeken origineel

850 ml halfvolle melk

2 eieren

1 blokje feta

2-3 avocado’s

2-3 zoete aardappelen

Breng een pan water aan de kook. Schil ondertussen de zoete aardappels. Spoel even af onder de kraan. Snijd de aardappels in gelijkmatige stukken zodat ze even snel gaar worden. Kook de zoete aardappel in kokend water 10-20 min lang. De zoete aardappel is gaar als je er makkelijk in kunt prikken. Doe de pannenkoekenmix in de beslagkom en voeg de helft van de melk toe. Roer het geheel met een mixer met garde tot een glad beslag. Voeg al roerende de rest van de melk en de eieren toe. Bak de pannenkoeken met een klontje boter of olie in de koekenpan. Snijd de avocado in plakken en verkruimel de feta. Vul de pannenkoek met feta, avocado en zoete aardappel. Rol de pannenkoek op en snijd hem in stukjes. Zo heb je een heerlijke gevulde pannenkoek!