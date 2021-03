Exclusief shoppen: ’Ren je rot in tien minuten’

Daar waar ik mij tijdens de Fashion Week in Parijs ooit enorm vereerd voelde dat ik een solo-shoppingronde kreeg door de nog niet eens geopende XL Louis Vuitton store op de Plâce Vendôme in Parijs, ben ik nu minstens zo gelukkig met het vooruitzicht om tien minuten te mogen shoppen bij onze nationale retailtrots Hema. Je weet immers pas wat je mist als het er (even) niet meer is…

Efficiënte shoppinglijst

De shoppingdrive die ik van nature in me heb, komt als vanzelf weer naar boven na weken virtueel shoppen. En mijn god, wat was het heerlijk om weer een winkelmandje te vullen. Dat er een beetje haast was geboden kan mij niet deren, ik heb immers mezelf voorzien van een vooraf geselecteerde shoppinglijst.

Vanwege mijn opruimwoede in de werkkamer spoed ik me direct naar de inklapbare kratjes in fashionable mintgroen. Helaas liggen er alleen maar zwarte, maar de behulpzame verkoopster tipt me dat ze nog goudkleurige glitterexemplaren heeft in het magazijn. Mijn ogen glimmen mee, deze shoppingsessie kan nu al niet meer stuk!

En door!

Door naar de etenswaren om de favoriete koffiecups van man en kroost te halen en een zak organic truffelchips voor bij de familiale Voice of Holland-vrijdagavond. Rondje om het schap en door naar de handgemaakte terracotta kommen waarin ik graag mijn veelgeprezen pokebowls serveer. In een mannenhuishouden gaat het er immers soms ruig aan toe en zodoende heb ik nog maar drie stuks van de aanvankelijke zes over. Hoera! Ze zijn er nog in exact dezelfde kleur, dus het servies is weer compleet.

Tijdens de winkeltocht zie ik overal items waar ik dierbaren blij mee wil maken. Daarvoor ga ik juist altijd naar de Hema en tijdens het live shoppen lukt dat toch beter. En Hema is nostalgie hè, want hier heb ik immers mijn eerste tompouce gegeten met mijn oma.

In een ooghoek spot ik ze al: de té leuke bakjes met daarop een afbeelding van Takkie, dé huisteckel van de Hema. Een gevoelige snaar wordt geraakt nu ik sinds een half jaar zelf een teckeltweeling in huis heb, dus inladen maar. En vooruit, de handdoeken en droogdoeken van dit gezellige hondenras neem ik ook mee. Dan gaat afwassen vast weer een leuk klusje worden!

Perfecte cadeautjes

Bij de babyafdeling smelt ik even weg, als ik op zoek ben naar een kleine attentie die in een enveloppe past voor een pasgeboren baby van een kennis. De panter- en zebraprint-sokjes voor mini’s in een bundeltje van drie zijn perfect. Je kunt immers niet vroeg genoeg in je leven beginnen met het dragen van de juiste modische print.

En dan wordt mijn oog getrokken naar een fluo pakketje met daarin mood socks met een vrolijk hoofdje als opdruk. Perfect opvrolijkertje voor de vriendin verderop in het land die zich soms wat ongelukkig voelt in haar eentje. Met stevige tred stap ik door naar de Paasafdeling, want dat was eigenlijk het doel van deze missie. Het huis moet paasklaar zijn dit weekend en van top tot teen versierd worden met gezellige eierdecoraties en paashaasjes. Daar vrolijkt een mens van op nu we toch zoveel thuis zitten.

Vroeger verfde ik met de kids gekookte eieren in alle kleuren van de regenboog en daar ga ik ze (op de leeftijd van 21 en 22 jaar) nu weer mee verblijden. De eierverftabletjes (op de lijst omcirkeld zowaar) zijn bijna nergens meer te koop in het land, dus voilà in the pocket.

Tijdgebrek

En dan vraagt de verkoopster achter de kassa of ik wil gaan afronden. Wat? Zitten die tien minuten er echt al op? Ik ben verdorie net een beetje op dreef. Maar dit is geen moment om ondankbaar te zijn en dus laat ik mij als doorgewinterde shopaholic niet van de wijs brengen en shop de laatste items. Felgekleurde decoratie-eieren voor in de glazen stop, paashaasbordjes, paasmuffinbakjes, gele servetten en chocolade paaseitjes voor het thuisfront en de collega’s op de redactie.

Helaas kan ik de zelfmaaktompoucen wegens tijdgebrek niet meer scoren. Vriendin P uit Canada zou er een moord voor doen. Speciaal voor haar zal ik dus nog een volgende 10-minuten shopronde inplannen als het lukt.

De verkoopster die mij naar de uitgang begeleidt excuseert zich nog geheel onnodig door te zeggen dat het zo niet des Hema’s is om de klanten de deur uit te zetten. Maar het deert me niks, met een goedgevulde Hema nopjes shopper (een jubileum musthave-editie) ben ik echt letterlijk en figuurlijk helemaal in mijn nopjes!