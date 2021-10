Columns & Opinie

’Gun Claire Meiland het contact met haar vader’

De biologische vader van Claire Meiland heeft aangegeven dat hij zijn dochtertje graag wil zien. Mama Maxime vindt dat moeilijk, vertelde ze in &C. Want eerder wilde hij niks met het meisje te maken hebben. En het is ook zo sneu voor stiefpapa Leroy. Marjolein Hurkmans, zelf kind van gescheiden ...