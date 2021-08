’Ik vind het bij papa gezelliger, zei mijn dochter’

Buitenland

Omgekomen Amerikaanse soldaat plaatste vlak voor haar dood ontroerende foto met baby in armen:’I love my job’

Nicole Gee (23) is een van de 13 Amerikaanse soldaten die om het leven kwam na een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. ’I love my job’, schreef ze bij een van haar laatste Instagramposts, waarop te zien is hoe ze een baby in haar armen hield. De foto ging viraal.