Ingrid Frenken: Dit is mijn lijf en ik beslis wat daarmee gebeurt

Premium Binnenland

Bibian Mentel positief tot het einde: ’Droog je tranen en maak er een mooie dag van’

Misschien heeft ze nog een paar weken, misschien nog een week. Maar ook met de dood op de hielen leeft Bibian Mentel (48) met de dag. Verslaat de kanker haar lijf; haar positivisme is niet te verpletteren. „Zo slecht is het niet om je kop in het zand te steken.”