Daghoroscoop 5 november - Cheer up, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Als jij je huis hebt opgeknapt, zul je de laatste jaren vaker mensen thuis hebben ontvangen, waardoor een soort sociaal centrum kan zijn ontstaan. Deze trend zal zich komend jaar voortzetten. Meer dan anders zul je op familie gefocust zijn en die zal een stempel drukken op je persoonlijkheid.

ZONDAG JARIG

Komend jaar ziet er voorspoedig voor je uit. Geniet ervan, want jouw financiële begeleider in de kosmos is tevreden en dat betekent dat je meer kunt gaan verdienen. Je positie op de arbeidsmarkt kan aanzienlijk gaan verbeteren en de vraag naar je vaardigheden en kunde neemt toe.

RAM

Mensen kunnen je gunsten vragen waaraan je graag voldoet, maar overdrijf het niet. Er wacht je een leuke verrassing als je gasten krijgt. Een onthulling kan een goede reden zijn om een fles champagne open te trekken.

STIER

Je raakt gefrustreerd als je te veel nadenkt over de liefde. Het kan nuttig zijn iets te leren over geven en nemen op dat gebied. Dring niet steeds aan op samenzijn en dingen samen doen als je partner prijs stelt op een eigen agenda.

TWEELINGEN

Beperk je activiteiten tot dingen die je bijna met de ogen dicht kunt doen, want je kunt teleurgesteld raken als je iets nieuws probeert. Doe aan lichaamsbeweging, maar houd een tempo aan waarbij jij je prettig voelt.

KREEFT

Pas op als je gaat rijden; je kunt trager reageren of te hard rijden. Veel werk kan je relatie onder druk zetten en misschien moet je een gepland uitstapje afzeggen. Doe dat niet bot; denk na over een regeling of goed alternatief.

LEEUW

Je kunt een kans krijgen om te participeren in iets unieks. Maak af waarmee je gisteren begon. Tegenwerking kan betekenen dat je met een plan op de verkeerde weg bent. Later dit weekend zie je alles in een beter perspectief.

MAAGD

Maak je geen zorgen over de hoeveelheid werk die de komende week op je wacht; je schiet er niets mee op en ontneemt jezelf een gezellig weekend. Doe je best iets positiefs uit te stralen als een naaste slecht nieuws te verwerken krijgt.

WEEGSCHAAL

Spring in een vlaag van liefdevolle verstandsverbijstering niet te snel in het diepe. Denk twee maal na voor je je verliest in iemand op de werkvloer; er zal heftig over geroddeld worden en als het voorbij gaat, wat dan?

SCHORPIOEN

Ontspan, reserveer de zondagochtend voor jezelf. Het weekend kan normaal beginnen, maar vreemd eindigen. Je kunt uit je tent worden gelokt, maar niet lang. Reageer niet te impulsief als een gesprek erg emotioneel wordt.

BOOGSCHUTTER

Het kan moeite kosten om van bepaalde zaken afstand te nemen en te ontspannen. Toch zal jouw omgeving eronder lijden als je de knop niet weet om te zetten. Laat je niet afschepen als je hulp nodig hebt; de aanhouder wint.

STEENBOK

Aan de wensen van anderen tegemoetkomen is niet jouw favoriete hobby, want je voelt je beter als jij je eigen zin kunt doen. Maar helaas, je zult dit weekend moeten geven en nemen. Trek geen chagrijnig gezicht; cheer up.

WATERMAN

Tweeverdieners moeten dit weekend de tijd nemen om bij te praten, dus hol niet meteen na het ontbijt de deur uit. Als je alleen bent, kun je benaderd worden door iemand die je liever zou mijden. Blijf toch vriendelijk.

VISSEN

Een verbintenis lijkt koek en ei; je bent graag samen. Maak plannen. Laat er geen gras over groeien als de ander helemaal past in jouw toekomstbeeld, maar gedraag je niet te gretig en geef evenmin impulsief te veel geld uit.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.