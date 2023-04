Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Roos komt zelden klaar: ’Ik vind dat wel een gemis, ja’

’Ik ben iemand die tijdens het vingeren bedenkt dat er nog allemaal op de to do list staat.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Roos (54). Klaarkomen is voor haar altijd „een dingetje” geweest. Nu ze in de overgang is, komt het er nog minder van – ze is haar sexdrive kwijt. „Ik had dat graag anders gezien. Dat ik in mijn leven zo weinig ben klaargekomen, zie ik wel als een gemis.”