Moet de overheid bijspringen voor schoolspullen?

Onder de hulpvragers bevinden zich nu ook werkende ouders bevinden, zo meldt De Volkskrant. Het gaat om gezinnen uit de lagere middenklasse, die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor gemeentelijke regelingen. Door de torenhoge energiekosten én de inflatie blijft er namelijk weinig ruimte over in het besteedbaar inkomen van steeds meer gezinnen.

Overheid

De Tweede Kamer kwam al op 23 september dit jaar met het idee om kinderen die door de toenemende armoede zonder eten naar school moesten te voorzien van een ontbijt óf lunch. Zou de overheid dit moeten doortrekken naar schoolspullen? De regering zou bijvoorbeeld een schooltoeslag kunnen verstrekken, die instaat voor de aanschaf van duur materiaal dat kinderen nodig hebben om optimaal mee te kunnen doen in de klas.

Eigen verantwoordelijkheid

Aan de andere kant wordt er gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van ouders. Het is tenslotte hun keuze geweest kinderen te krijgen. Als ouders nu in de knel komen met het betalen van schoolspullen voor hun kroost zullen zij dat zelf moeten kunnen oplossen, klinkt het online. Hiervoor hoeft de overheid niet per se in actie voor te komen. Zijn er misschienniet andere zaken waarop de ouders eerst kunnen bezuinigen voordat ze hun hand ophouden bij de overheid?

Reacties op twitter

Jurgo zegt dat je eerst een financieel vangnet moet maken voordat je aan kinderen begint. Lukt dat niet, dan zou je er ook niet aan moeten beginnen volgens hem.

Silvia schrijft dat zij de schooltoeslag in België, die de zaken als vervoer, schooltassen en kaftpapier vergoedt, een goed idee vindt.

Analystyx zegt, dat ouders misschien eerst moeten stoppen met roken voordat ze dure spullen aanschaffen voor onder andere hun kinderen. Volgens hem zijn er tal van oplossingen.

Praat mee

