Moet jij je plannen voor de kerstvakantie wijzigen door de harde lockdown?

Vanwege de nieuwe omicronvariant van het coronavirus heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd om tot strengere maatregelen te komen, om zo deze variant af te kunnen remmen. Deze maatregelen zijn vanochtend ingegaan. Onder andere de horeca, scholen, niet-essentiële winkels, kappers, pretparken en sportscholen moeten hun deuren sluiten. Rijlessen en examens kunnen wél doorgaan, en ook buitensportlocaties blijven tussen 5 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags geopend.

Kerstvakantie

Door de aangescherpte maatregelen kunnen een hoop activiteiten in de kerstvakantie niet doorgaan. Denk aan kerstmarkten, een kerstlunch of een dagje pretpark met de kinderen. Natanja en haar dochter weten zich gelukkig nog te vermaken.

Anderen blijven er niet zo luchtig onder en zijn het niet eens met de nieuwe lockdown.

