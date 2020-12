’De kans is klein dat mijn baby ooit iets zal zien’

Romy woonde samen met haar vriend Emre en zoontje Mason bij haar ouders op zolder. Vervolgens woonden ze een aantal maanden in het Ronald McDonaldhuis, om dichter bij hun baby Jaxx te zijn. Vandaag verhuist het jonge stel eindelijk naar hun eigen woning in Capelle aan den IJssel. Romy: „Het is zo fijn om na al die tijd eindelijk ons eigen plekje te hebben. We hebben het appartement helemaal naar onze smaak ingericht. Het is echt ons droomhuis.”

Complicaties

Maar toch voelt de nieuwe woning nog niet als thuis. „Mason woont op dit moment bij mijn ouders, omdat we dagelijks op en neer naar het ziekenhuis gaan om bij Jaxx te zijn. Dat is voor Mason te vermoeiend. Ons huis is eindelijk af en de kinderkamer is klaar, maar onze zoontjes kunnen nog niet thuis komen. Ik word steeds heel verdrietig als ik langs de twee lege bedjes loop. Dat doet pijn.”

Wanneer hun jongste kind het ziekenhuis mag verlaten is nog onbekend. De kleine Jaxx krijgt helaas de ene na de andere complicatie te verwerken. „Jaxx is blind aan zijn linkeroog en aan zijn rechteroog ziet hij wazig. De kans is klein dat hij ooit nog iets zal zien”, vertelt Romy. „Ook heeft hij een hersenbeschadiging opgelopen door zuurstoftekort tijdens de oogoperatie. We krijgen de laatste tijd veel slecht nieuws te horen vanuit het ziekenhuis, waardoor ik het allemaal even niet meer weet. Het is te veel informatie.”

Emoties

Ook Emre is emotioneel en vooral boos om het feit dat hij de situatie niet onder controle kan houden. „Je wilt er zo graag voor hem zijn”, vertelt hij. „Maar dat kan nu niet. Hij ligt daar maar in dat bedje met al die draden en apparatuur. Ik kan niet wachten tot de dag dat hij thuis komt en we eindelijk samen met z’n vieren zijn. Maar ik durf niet meer te hopen. Want iedere keer als we dat doen, worden we teleurgesteld.”

Gelukkig vinden de jonge ouders veel steun bij elkaar. Romy: „Alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, heeft onze relatie sterker gemaakt. Emre is er altijd voor mij. En dan te bedenken dat hij mij bijna niet zonder hormonen kent! Ik was al vanaf het begin van onze relatie zwanger.”

