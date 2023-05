Daghoroscoop 5 mei - Sterrenbeeld Waterman: Kleed je comfortabel!

VANDAAG JARIG

Aarzel niet investeerders te interesseren als jij een goed zakelijk idee en gemakkelijk toegang hebt tot de kapitaalmarkt. Er zullen meerdere kansen ontstaan om belangstellenden naar jouw hand te zetten. Je hebt genoeg goodwill geoogst. Succes in het verleden is echter geen garantie.

STERRENBEELD RAM

Een geschikte dag om dierbaren die aan huis gekluisterd zijn te bezoeken. Neem wat lekkers mee en een opgewekt humeur. De noodzaak de broekriem aan te trekken is een goed excuus om de lunch van huis mee te nemen.

STERRENBEELD STIER

Communiceren zal goed verlopen in al jouw relaties. Als je lang genoeg kunt stilzitten om naar anderen te luisteren dan worden jullie het uiteindelijk eens over allerlei kwesties. De winst van een zakelijke deal kan jou verbazen en tevens motiveren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Organiseer jouw financiën en breng je budget in evenwicht. Deed je dat nog niet, doe het dan nu. Er kan ruzie ontstaan met jouw partner over een voorstel of investering, als de één risico wil nemen, wil de ander dat niet.

STERRENBEELD KREEFT

Gehuwden kunnen besluiten om met hun partner een cultureel evenement bij te wonen. Je kan ontdekken dat jij verwantschap voelt met mensen die je daar ontmoet. Je kunt nieuwe vrienden maken en kennisnemen van andere gewoonten.

STERRENBEELD LEEUW

Verplichtingen zullen nagekomen moeten worden en jij kunt je daardoor onder druk gezet voelen. Een dosis ontspanning en rust kan wonderen doen als je gestrest bent of overwerkt. Tracht te stoppen met je zorgen te maken.

STERRENBEELD MAAGD

Een goede verstandhouding met collega’s geeft jou een voorsprong bij het zaken doen. Een bijeenkomst stelt je in staat te tonen wie jij bent en over welke talenten je beschikt. Iemand kan jou vragen namens hem een probleem te bespreken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een poging om iemand te helpen of naar de zin te maken kan van alles in de war sturen en voor stress zorgen, zeker als jij een werkende moeder bent. Maar jouw bijzondere talenten zullen opvallen en goed zijn voor je reputatie.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw enthousiaste stemming kan nog worden aangewakkerd door de sfeer van vandaag. Niets zal je te veel zijn om de mensen om jou heen te helpen. Handel naar eigen goeddunken, maar laat je niet met te veel taken opzadelen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Er kan jou goed financieel nieuws bereiken maar pas op waar je het geld aan uitgeeft. Als jij belangstelling hebt voor beleggen in aandelen of obligaties, kan een cursus je veel geld besparen en een fascinerende hobby bieden.

STERRENBEELD STEENBOK

Plezier en creativiteit zullen jouw stemming bepalen. Liefde kan je op de meest onverwachte plek overvallen en jou met unieke mogelijkheden laten kennismaken. Maar pas op: je loopt ook het risico te springen voor je goed hebt gekeken.

STERRENBEELD WATERMAN

Controleer op het werk de berichten die jij hebt doorgegeven; de kans is groot dat er sprake is van een fout of misverstand. Zorg ervoor dat je bij jouw activiteiten comfortabel gekleed bent zodat je bij jouw inspanningen niet wordt gehinderd.

STERRENBEELD VISSEN

Sociaal lijkt er heel wat aan de gang en roddel kan momenteel jouw grootste probleem zijn. Probeer niet betrokken te raken bij het veroordelen van en kritiek hebben op anderen, dan blijf jij ieders vriend. Treed desnoods op als raadsman.

