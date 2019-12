Ex komt (fondue)vorkje meeprikken. Hoe houd ik het gezellig?

Hoe houd je het gezellig met de kerst als je (net) gescheiden bent? Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

Julia (40) is alleenstaande moeder van een zoon en een tienerdochter, ze ziet een beetje op tegen de feestdagen en vraagt hoe ze de eerste kerst als pas gescheiden vrouw zo ontspannen mogelijk kan houden: „Ex komt Tweede Kerstdag een (fondue)vorkje meeprikken, hebben jullie nog tips hoe we het een beetje gezellig kunnen houden? Wel zo leuk voor de kinderen, natuurlijk. Ze hebben het dit jaar in verband met de scheiding als moeilijk genoeg gehad.”