’Een badpak mag altijd, ook als je blauw bloed hebt’

Afschuwelijk

„Wat is ze leuk hè, Eloise. Die trekt haar eigen pad in het leven, volledig los van waar haar wiegje stond. Dat zouden we allemaal moeten doen, maar zij helemaal. Geboren worden in het keurslijf van een koninklijke familie moet afschuwelijk zijn. Ooit leek het me geweldig, prinses of koningin zijn, inmiddels ben ik daarvan teruggekomen. Door mensen als Jeroen Snel.

Zitten en pootjes geven

Jeroen Snel is bekend geworden door Blauw Bloed, het EO-programma waarin we op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van de royals. De stijfheid druipt van het programma af. Je voelt aan alles dat het leven als royal geen ruimte biedt aan een opluchtende boer na je cola, in je versleten onesie op de bank series bingen of een avond aangeschoten dansen op een bar. Recht opzitten en pootjes geven, omdat je wiegje in een paleis stond.

Grens over

Maar we hebben nu dus een royal die zich compleet onttrekt aan het keurslijf. Ze is influencer, doet mee aan tv-programma’s en laat zich voor dat laatste in badpak fotograferen. Maar dat is de wel grens over, aldus Jeroen Snel, die de monarchie veel te gewoontjes vindt worden.

Uit de vele ziedende reacties op die uitspraak, denk ik dat we met een gerust hart kunnen stellen dat Jeroen Snel niet de maat der dingen is.

Man van middelbare leeftijd

Want natuurlijk kan het, Eloise in een badpak. Bikini had ook prima gekund; allemaal haar keuze. Het is 2023; we trekken aan wat we willen. En het wordt tijd dat we ook afkomen van dat geflipte idee dat we royals van buitenaf kunnen opleggen wat ze wel en niet kunnen doen, omdat het anders niet koninklijk genoeg is.

Moet je je voorstellen zeg, dat het je eigen dochter is die daar in badpak poseert. En dat een man van middelbare leeftijd daar vanuit zijn expertise een oordeel over velt.

Voorbeeld volgen

Ik had toch echt die avond nog bij hem op de stoep gestaan om er eens een goed gesprek over te hebben. ’Was ze de dochter van Willem-Alexander en Máxima geweest, dan was het helemaal een no-go geweest,’ zei hij ook. Wat mij betreft is dat een regelrechte uitnodiging aan Amalia, Alexia en Ariane om het voorbeeld van hun nicht te volgen. Maar ik vrees dat hen die vrijheid inderdaad niet gegund is.

Moeders

En dan rijst bij mij toch de vraag of we dit nog wel moeten willen. Of het wel oké is dat kinderen geboren worden in een wereld waarin ze, omwille van hun voorbeeldfunctie of aanzien of hoe je het ook wil noemen, grenzen opgelegd krijgen door critici of royaltyverslaggevers.

Ik zou het voor mijn eigen kinderen niet willen in elk geval. En ik kan me niet voorstellen dat er moeders zijn die daar anders over denken.

Blauw bloed

Het volk/de burgers/de onderdanen hebben inmiddels ook van zich laten horen. Zij schaarden zich op social media massaal achter de gravin en er werden zelfs volop badpakfoto’s gedeeld met de hashtag #magditwelvanjeroensnel. Eloise is op haar beurt dankbaar voor alle hartverwarmende reacties en ik denk dat de ophef weer een beetje op z’n retour is. Laten we hopen dat Jeroen ervan geleerd heeft. Een badpak mag altijd. Ook als je blauw bloed hebt.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.