Miranda (40) vertrok naar Tanzania: ’De wilde dieren zijn overal om ons heen’

Verhuizen

„Vanuit onze tropische tuin kijken we uit op de Kilimanjaro, kan ik de apen door de bomen zien slingeren en er komt af en toe een schildpad langs. Het is altijd lekker weer, dus we plonzen regelmatig in het zwembad. Ik kan me geen mooiere plek indenken. We wonen in het noorden van Tanzania, naast de Serengeti. Bas werkt voor een bedrijf dat vetplanten kweekt voor de Nederlandse markt en ik in het toerisme, voor een safaribedrijf.

Helemaal nieuw is wonen in Afrika voor ons niet. Van 2005 tot 2012 hebben we in Oeganda gewoond, ook vanwege Bas’ werk. Dat was fijn, maar we waren toe aan iets nieuws. We gingen terug naar Nederland, kochten een huis en een hond, en kregen onze zoon Julian. Toen we twee jaar later de kans kregen te verhuizen naar Tanzania, was het vooral voor de opa’s en oma’s lastig dat we er weer vandoor gingen. Gelukkig hebben we veel telefonisch contact en proberen we elk jaar bij elkaar op bezoek te gaan.

Wildleven

Wat Covid betreft ging het hier anders dan in Nederland: lockdowns hebben we niet gehad en er is geen mondkapjesplicht, wel staat er bij elke winkel een flesje zeep. Onze vriendenkring bestaat voornamelijk uit andere expats die we kennen via de internationale school van de kinderen. Samen vieren we typisch Nederlandse feesten als Sinterklaas en Koningsdag. Mét bitterballen en frikandellen, haha!

De wilde dieren zijn hier overal om ons heen. Arusha National Park, waar je olifanten, giraffen en buffels kunt vinden, is bijna onze achtertuin. ’s Avonds moeten we de kippen opsluiten om ze te beschermen tegen de genet, een katachtig roofdier. Gevaarlijk? Wij vinden het heerlijk om tussen de wildparken te wonen! De mensen hier leven van dag tot dag en plannen niets. Dat spreekt ons enorm aan. We missen niks. En zeg nu eerlijk… heb je die allernieuwste iPhone echt nodig?”

Dit stuk staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).