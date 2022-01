Hester over The Voice: ’Niet het slachtoffer, maar mánnen moeten veranderen!’

Victim blamen

„Het is zo voorspelbaar allemaal. Het zoveelste verhaal van machtsmisbruik, #metoo en grensoverschrijdend gedrag komt bovendrijven en daarmee ook steevast het nodige victim blamen. Het lijkt inmiddels onlosmakend met elkaar verbonden. Ja, we vinden de betrokken mannen inderdaad allemaal afschuwelijke varkens, MAAR…: ’Vrouwen moeten gewoon van zich af bijten!’ Toch?

Geen nee zeggen

’Wat zijn dat eigenlijk voor meiden, Tim Hofman, die geen „nee” hebben leren zeggen? Dat die na een generatie geëmancipeerde moeders nog steeds bestaan, betekent dat er nog een hoop werk op dat gebied verricht moet worden’, plaatste een vrouw gisteren op Twitter.

Daar heb je in een notendop wat er schort aan onze denkwijze. Slachtoffers moeten veranderen. Weerbaarder worden. En mannen? Ach, mannen zijn gewoon mannen, je kan het ze eigenlijk niet kwalijk nemen.

Weerbaarheid

Ik ben het type klap-in-je-smoel als je aan mij zit of je grensoverschrijdend gedraagt. Dat is mij niet eens zozeer aangeleerd, dat is – denk ik – ook een stukje karakter waar ik geen enkele credit voor verdien.

Waar ik zeker denk dat weerbaarheid een groot goed is en we het onze dochters niet duidelijk genoeg kunnen maken dat hun ’nee’ heilig is, ben ik er ook van overtuigd dat het voor veel vrouwen om uiteenlopende redenen geen optie is voor zichzelf op te komen. En bepaalde mannen pikken die vrouwen er moeiteloos uit. Ze ruiken het, lijkt wel.

Bekijk ook: Johnny de Mol reageert op seksrel The Voice

Roofdier

Een onbekende handtastelijke vent in de kroeg een klap geven is daarnaast ook van een heel andere orde dan iemand van wie je (deels) afhankelijk bent moeten ’teleurstellen’. Als een medewerker van The Voice ’ontzettend lief’ voorstelt te helpen met je blind auditions, zul je dat al snel met beide handen aangrijpen. Ook als je er misschien een handtastelijkheid voor moet accepteren.

Zo rol je de ene na de andere grens over. Niet alleen omdat jij geen nee kunt zeggen, maar omdat die man je er als een nietsontziend seksueel belust roofdier overheen trekt.

Niet de oplossing

Wat zeg je tegen een man die ongepaste opmerkingen maakt, maar die wél jouw carrière kan maken of breken? Ik zou misschien niets zeggen en hooguit wat ongemakkelijk lachen. Of mijn ’nee’ inkleden met allemaal excuses. Als hij je maar aardig blijft vinden, want voor jou immers tien anderen.

Hebben vrouwen lessen weerbaarheid nodig? Ik weet het niet, het lijkt me niet dé oplossing. Er moet bij mannen een knop om, want dat jij macht hebt, betekent niet dat je die mag misbruiken.

Lange adem

Anouk heeft per direct haar functie als jurylid bij The Voice opgezegd. Daarmee doet ze in mijn ogen wat wij vrouwen allemaal zouden moeten doen; elkaar onvoorwaardelijk steunen.

We kunnen wel wachten tot alle jongens worden opgevoed tot keurige mannen. Tot mannen elkaar gaan aanspreken op volstrekt ongepast gedrag. Tot de seksuele roofdieren het roven laten voor wat het is. Maar daarvoor hebben we een heel lange adem nodig, misschien wel langer dan het leven zelf.

Niet grappig

We zullen het van elkaar moeten hebben. Helpen die grens te trekken bij iemand die dat moeilijk vindt. Niet langer lachen om grapjes van mannen die helemaal niet grappig zijn. Geen lollig bedoelde teksten of memes over dit pijnlijke onderwerp op social media delen.

Het is niet leuk. Het hoeft niet gebagatelliseerd te worden. Veroordeel het harder dan hard en dan misschien valt het kwartje in het kamp der piemels een keer: jouw smerige gedrag wordt niet langer getolereerd.

Kijk niet weg

Wij mogen elkaar niet langer afvallen – dat gebeurt namelijk nog veel te veel. Nu gaat het om iemand die zijn positie bij The Voice misbruikt, de volgende keer is het de stagebegeleider van je dochter. Kom voor andere vrouwen op zoals je dat ook voor haar zou doen.

Zie je iemand ongepast gedrag vertonen? Kaart het aan. Deel die figuurlijke of desnoods letterlijke klap uit als het slachtoffer dat zelf om wat voor reden ook niet kan. En ik vraag niet alleen aan alle vrouwen hieraan mee te doen; ik vraag het ook de echt leuke mannen. Kijk niet weg - dat lijkt namelijk ook in The Voice-zaak jarenlang te makkelijk gedaan…”