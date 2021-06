Met deze tips kun je wél comfortabel met je laptop in de zon werken

Bekijk ook: 10 redenen waarom ik vandaag liever werk dan in de zon lig

Ik zou liegen als ik er nooit van had gedroomd om op een tropisch eiland met de beentjes omhoog en snoet in de zon m’n laptop open te slaan. ‘Digital nomad’ wordt dat met hip taalgebruik aangeduid. Mijn neus zou ervan groeien als die vrijheid niet een van de redenen was dat ik ooit ging freelancen.

Verder dan mijn dakterras kwam ik niet. Maar daar zag ik het probleem niet van in, aangezien de thermometer gemiddeld 7 graden meer warmte laat zien dan elders in Nederland en het kwik in de zomer met gemak de 35 graden Celsius voorbij stiefelt.

Die jaren ervaring die ik in mijn freelance-periode heb opgedaan met werken op het dakterras in de bloedverziekende hitte met de zon vol op mijn laptop, en toch het hoofd weten koel te houden, komt nu maar wat goed van pas. Zeker nu we in juni eindelijk een snippertje zomer mogen happen. Sla de link op, want deze tips om het werken in de zon te vergemakkelijk, zullen je humeur veraangenamen. Let maar op.

Tip 1: de doos

Collega M. grapte over de ‘doos van Mariëlle’, maar toch is dit veruit de handigste tip. Want van een spiegelend beeldscherm is nog nooit iemand gelukkiger geworden. Nou zijn er van die fijne matte schermstickers om dit te voorkomen, maar het kan nóg makkelijker. Men neme een kartonnen doos, een slag groter dan de laptop in kwestie. De doos zet je met de bodem op de tafel en kantel je naar het langwerpigste vlak, zodat het als een soort case om de laptop kan staan als je de laptop erin schuift. De zon valt buiten het scherm en je keyboard blijft ook vrij van zonnestralen.

Tip 2: een opblaasbare ‘bureaustoel’

„Heb ik net mijn bureau binnen eindelijk klaar-voor-de-start, moet ik de hele rotzooi weer naar buiten slepen zeker?”, merkte andere collega M. scherp op toen we het over het werken in de zon hadden. „Met bureaustoel en al?”, voegde ze er nog rap bij. Ik heb een heel simpel kussentje waarmee ik een goede (betere) houding aanneem dan in een tuinstoel zonder. Het effect is vergelijkbaar met het effect van zitten op zo’n opblaasbare bal. Maar dan ligt het een stuk minder in de weg. Ik kocht het ooit eens bij Kruidvat, maar ik durf de weddenschap wel aan dat Bol.com het ook in de verkoop heeft als je zoekt op de term ‘opblaasbaar balanskussen’.

Tip 3: afkoelen met water

Ik heb het getroffen met het feit dat de eerste ruimte in mijn huis, vanaf het dakterras gezien, een douche bevat. Zodra mijn lichaamstemperatuur oververhit dreigt te raken, spring ik onder het stromende water. Bij voorkeur in bikini om het strandgevoel extra aan te zetten.

Te veel moeite of te veel Teams-meetings tussendoor? Dan is het aan te raden om voor een professionelere kledingkeuze te gaan, maar de voeten in ijswater te steken. „Aan het eind van de dag zijn je teennagels dan zacht genoeg om makkelijk bij te kunnen knippen”, tipt een collega nog.

Tip 4: co-work space

Maak er een gezamenlijke werkplek van. Stel jouw buitenplek open voor collega’s of vriendinnen met wie je goed kunt samenwerken. Zoals het cliché luidt: gedeelde smart is halve smart. En clichés bestaan omdat ze waar zijn.

Tip 5: noice canceling oordopjes

De rest van Nederland is het ook niet ontgaan dat het met dit mooie weer zonde is om binnen te werken. En op het luide getetter van je buurman zit je vast niet te wachten. De oplossing: noice canceling. Dat filtert de omgevingsgeluiden van je vergaderende buren weg.

Zelf heb ik Samsung Galaxy Buds die officieel niet eens noice canceling zijn, maar evengoed hun werk doen door me af te sluiten van de buitenwereld. Merken die beter bekendstaan om hun noice canceling zijn Sony en Jbl, die hebben goede modellen voor een zachte prijs, ontdekte ik toen ik ooit eens voor een magazine mocht deelnemen aan de jury van een oordopjestest.

Het meest enthousiast was ik destijds trouwens over Bose. De kwaliteit daarvan was bangmakend, want de omgevingsgeluiden en de geluiden uit de oordopjeswaren nauwelijks van elkaar te onderscheiden.. Haast even bangmakend als het prijskaartje.

Tip 6: vergaderen is geen vakantie

Zorg dat je tijdens de vergaderingen even professioneel overkomt. Doe niet wat je op de werkvloer ook niet zou doen. Draag je tijdens het werk badkleding - want: wárm - zorg dan dat je er tijdens de vergadering professioneler bijloopt. Hoe verleidelijk het ook is om tijdens een digitale vergadering alleen een T-shirt over je badkleding te gooien, kleed je volledig aan.

Er zijn genoeg verhalen van medewerkers die onbewust íets te veel informatie met hun collega’s deelden via hun beeldscherm. Geheel voorkomen kun je dit alleen door jezelf van top tot teen aan te kleden. En dek je camera af zodra je de vergadering uit bent. Ook hiervoor zijn handige tools op de markt.

Speltip 7: smeren, smeren, smeren, kun je leren

Om de twee uur smeren luidt het devies, en dik genoeg om schadelijke stoffen in de kiem te smoren.