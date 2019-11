Kimberley (33) liet haar baarmoeder verwijderen

„Op mijn 10de werd ik voor het eerst ongesteld. Twee jaar later rinkelden mijn alarmbellen toen ik merkte dat mijn menstruatie soms wel vijftien dagen duurde!”

„Daarnaast kampte ik met hevig bloedverlies. Mijn leven bestond uit het zo lang mogelijk stilzitten en het ieder halfuur verwisselen van mijn kraamverband. Op mijn 13de ging ik daarom tóch maar naar de huisarts.”

„Hij stelde dat mijn klachten simpelweg hoorden bij ’het vrouw zijn’ en dat er helaas ’niets aan te doen was’. De daaropvolgende vijf jaar - tot mijn 18de - geloofde ik daarom dat wat ik had normaal was. Maar toen ik zelfs nooit kon uitgaan, zoals mijn vriendinnen, ging ik opnieuw naar de huisarts.”

Endometriose

„Al gauw bleken er zowel teveel rode als teveel witte bloedlichaampjes in mijn urine te zitten. Ik werd direct doorverwezen naar de spoedeisende hulp waar een gynaecologe, na een kijkoperatie, vaststelde dat ik endometriose had. Eindelijk, na twaalf jaar, wist ik wat ik had!”

„Op mijn 25ste besloot ik - ondanks veel kritiek van anderen - om mijn baarmoeder te laten verwijderen. Sindsdien heb ik nooit meer ergens last van gehad.”

Kinderwens

„Ooit had ik een kinderwens maar naarmate de ziekte vorderde, heb ik het zelf krijgen van een kindje opgegeven. Ik heb het een plekje kunnen geven, het is goed zo. Wellicht wil ik nog wel middels een draagmoeder of adoptie een kindje krijgen. Maar daar ben ik nog niet over uit.”

„De dag van mijn operatie, 7 november, vier ik als een verjaardag’. En ik wil alle jonge meiden adviseren om altijd naar hun lichaam te luisteren. Want als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, dan is dit waarschijnlijk ook zo!”

