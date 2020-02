’Mijn vriend is te groot geschapen’

Lieve Sabine, mijn nieuwe vriend is onwijs groot geschapen. Zijn penis is ’in volle glorie’ zo’n 26 centimeter. Ik schrok me kapot toen ik hem voor het eerst in ’die toestand’ zag. Hij heeft nooit ’echt’ seks gehad, omdat alle meiden vóór mij wegliepen bij het zien van zijn ’zaak(je)’. Ook ik vind het allemaal vrij intimiderend. Toch wil ik proberen om met hem te vrijen, aangezien hij onwijs leuk is en we heel goed klikken. Figuurlijk dan. Het is ook sneu dat zijn grootgeschapenheid hem in bed zo onzeker maakt. Heb je misschien tips over hoe we dit het beste kunnen aanpakken?

Sabine: „Nou, ik kan je geruststellen: er kan zelfs een baby door jouw vagina. Dus als je flink opgewonden bent - en wellicht glijmiddel gebruikt - zou het eigenlijk geen probleem hoeven zijn. Maar let wel; het mag nooit pijn doen. Dus het is wel echt belangrijk dat het daar beneden ’gesmeerd’ loopt. Sommige vrouwen hebben - bijvoorbeeld door medicijngebruik of hormonale disbalans - moeite om vochtig te worden. Dus als penetratie - ondanks een uitgebreid voorspel of andere manieren om een bepaalde staat van opwinding te bereiken - niet lukt, kun je altijd nog extra glijmiddelen gebruiken. En verder is het een kwestie van samen ontdekken wat wel en niet prettig voelt. Veel plezier en succes!”

