Daghoroscoop 10 februari - Zeg die geheime afspraak af, Schorpioen

VANDAAG JARIG

Rond 30 april en 8 november kan in de familie heisa ontstaan die een koerscorrectie noodzakelijk kan maken aan het huiselijk front. Het huwelijk van ouders kan worden beproefd, maar dat van kinderen blijft stabiel. Van belang is dat jouw werk betekenisvol is voor jezelf en voor de wereld.

RAM

Je kunt je zorgen maken over je goede naam, nadat je in een penibele situatie een besluit moest nemen. Achteraf besef je dat het ook anders had gekund. Verspil er niet te veel tijd aan. Verspil evenmin tijd als je een deadline moet halen.

STIER

Controleer details en lees de kleine lettertjes voor je een contract tekent. Ook als alles oké lijkt, kan er een addertje onder het gras schuilen. Achterdocht jegens een partner lijkt gerechtvaardigd; kijk het even aan, maar laat niet met je sollen.

TWEELINGEN

Financiën kunnen zorgelijk zijn en misschien moet je bepaalde plannen bijstellen. Iemand kan jou vandaag teleurstellen. Laat het niet over je kant gaan, maar maak er evenmin een drama van. Zorg dat je jezelf in de hand houdt.

KREEFT

Vervelende lieden en frustrerende situaties kunnen jou dwingen afstand te nemen van iets waarbij je überhaupt niet betrokken wilt worden. Ga naar buiten en adem frisse lucht in. Een prestatie van een kind zal je met trots vervullen.

LEEUW

Controleer liever vroeger dan later of je fouten hebt gemaakt in een planning. Op het werk kan het tempo snel oplopen en klagende klanten zullen de situatie niet prettiger maken. Focus op de lange termijn; niet op directe voldoening.

MAAGD

Vermoeidheid en desillusies kunnen de overhand krijgen. Denk aan iets leuks als een korte vakantie er voorlopig niet in zit. In de liefde kun je op een zijspoor worden gezet. Het kan moeite kosten te begrijpen waaraan de ander behoefte heeft.

WEEGSCHAAL

Houd plannen zo flexibel mogelijk. Onrust kan het moeilijk maken je te concentreren. Dring aan op duidelijkheid als berichten onbegrijpelijk zijn. Schuldgevoel of angst kan onterechte verdenkingen oproepen. Luister naar je partner.

SCHORPIOEN

Zelfvoldaanheid kan je vervullen, ongeacht waarmee je bezig bent. Geef jezelf maar eens dat schouderklopje. Een geheime zakelijke afspraak die je een ongemakkelijk gevoel bezorgt, kan beter worden afgezegd.

BOOGSCHUTTER

Verifieer elke boodschap om vergissingen te voorkomen. Sla steeds op in je bestand als je met de computer werkt en update jouw antivirus-systeem. Als je iets kwijtraakt en het niet meteen terugvindt moet je het vervangen.

STEENBOK

Als je wilt dat anderen jou vertrouwen, moet je zelf recht door zee zijn. Of men jou gelooft is een ander verhaal. Laat je leiden door je intuïtie als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt. Je kunt het middelpunt zijn van een intrige.

WATERMAN

Als je emotioneel bent, kan de verleiding het bijltje erbij neer te gooien groot zijn. Ga een open gesprek niet uit de weg, maar mijd gevoelige onderwerpen. Vanavond zul je je beter voelen. Maak een afspraak met een therapeut.

VISSEN

De verdenking dat een vriend(in) niet langer aan jouw kant staat, zou wel eens waar kunnen zijn. Wat er speelt is niet duidelijk en de waarheid kan op zich laten wachten. Geef de ander wel de kans zijn/haar integriteit te tonen.

