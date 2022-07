Zo vind je pareltjes in de uitverkoop: ’Nu toeslaan en volgend jaar shinen’

„Het is momenteel een drukte van belang met de zomerse aanbiedingen. Dat komt omdat veel mensen nog op vakantie gaan en het de laatste weken nogal warm is. Mensen zijn dus naarstig op zoek naar betaalbare zomermode en de winkeliers en online aanbieders willen graag hun spullen kwijt om ruimte te maken voor de aankomende najaarsmode die in augustus al in diverse winkels hangt.

Zelfs als je niks nodig hebt is dit dus nu wel het juiste moment om toe te slaan. Ga om te beginnen kritisch door je huidige kledingkast en bekijk wat er nog mist. Is het bijvoorbeeld zo dat je alleen maar zwart in de kast hebt hangen en dit aan zou willen vullen met wat kleur?

Doe datzelfde niet alleen voor de bovenkleding, maar ook voor lingerie, accessoires en schoenen. Wat zou je eigenlijk nog willen kopen als geld geen rol zou spelen? Daar richt je je vervolgens op bij het scoren van koopjes. Zeker weten dat je volgend jaar dolbij bent als je die nog ongebruikte doos met spiksplinternieuwe espadrilles opent bijvoorbeeld!

.

Regenlaarsjes

Ik doe dit zelf ook volop. Omdat mijn kast behoorlijk uitpuilt en ik vrijwel geen massakleding koop, kan ik moeilijk iets wegdoen omdat de kleding altijd nog ‘goed’ is van kwaliteit. En toch heb ik mezelf de stelregel opgelegd dat een nieuw item erin, één item eruit betekent en daar houd ik mij keurig aan. De items die eruit gaan worden verkocht op Vinted, op een rommelmarkt, in een tweedehands winkel of gaan naar vriendinnen die ik er blij mee kan maken.

Op dit moment ben ik zelf ook last minute items aan het scoren, aangezien ik nog een week vakantie in de nazomer tegoed heb en dan wil ik best graag wat nieuws hebben. De items die ik vorig jaar in de zomerse uitverkoop kocht doen het ook goed, wat een aanwinsten. Zo blij ben ik met mijn zijden tuniekjes, handgemaakte sandalen van een te duur merk met 65% korting en mijn zilverkleurige flipflops (wie anders wilde die hebben, ze bleven gewoon op mij wachten, precies in mijn maat 38 ook nog) voor op de boot of in de tuin.

Of de knalgroene bodybag tas die ik vorig jaar voor de helft scoorde, passend bij mijn net nieuw gekochte neongroene Versace-zonnebril. Omdat ik regelmatig flaneer met die nieuwe aankopen, zijn ook mijn vriendinnen enthousiast en heb ik zodoende vorige week voor een aantal van hen ook nieuwe slippertjes, sandalen, Ugg-sloffen en knalgele regenlaarsjes gekocht (want er staat een tripje met vriendinnen in de planning om oesters te steken in oktober/november en dat doen we graag in praktische maar wel leuke stijl).

Schoenen

Waar ik shop? Bij voorkeur in de winkels. En het leuke is: daar valt ook prima te onderhandelen. Als er 30% korting is, vraag ik gewoon of de spullen volgende week niet voor de helft van de prijs worden aangeboden, omdat ik dat als vaste klant (ik koop immers ook items die niet zijn afgeprijsd) niet eerlijk vind.

Onlangs nog was een collega van me heel erg teleurgesteld omdat haar dit wel overkwam. Toen ze de eigenaresse de volgende keer zag in de winkel, gaf deze haar echter spontaan geld terug omdat ze vlak voor de uitverkoop nog de volle prijs had betaald. Heel sympathiek dus!

Online koop ik daarnaast ook items die ik bijvoorbeeld in de winkels niet kan scoren. Lees: met name schoenen. Ook hier kan het gebeuren dat ik alvast vooruitkijk: ik shop de leukste cowboylaarzen in de zomer in de uitverkoop en de leukste slippertjes in de winter, of echt aan het eind van de zomer.

Extra sale

Tijdens het (online) shoppen is het sowieso handig om tussen het winkelen door even iets te drinken of te eten om te bedenken of de items die je wilde kopen nog ‘in je hoofd zitten’. Is dit het geval? Sla dan toe. Is dat niet zo? Laat ze dan liggen, blijkbaar wil je ze niet echt heel graag.

Online doe je dit precies hetzelfde. Parkeer je winkelmandje een paar uur of zelfs een dag, en als je in de volgende uren alleen nog maar hier aan kunt denken, is het tijd om af te rekenen! Een prima methode, want de uitverkoop kan ook onnodig hebberig maken naar spullen die straks toch weer in de kast geparkeerd worden en alleen maar ruimte innemen.

Uiteraard is mij ook wel eens het omgekeerde overkomen: dat ik misgrijp bij bepaalde items omdat ik te lang heb gewacht en dan vervolgens op alle sites of in de winkels op zoek moet naar dat ene paar laarzen (en dan natuurlijk met iets totaal anders thuiskom). Let ook op sites zoals Zalando, Zalando Lounge, Miinto, Best Secrets et cetera, waar op een gegeven moment aan het eind van de sales nog eens 20% extra sale wordt toegevoegd.

Omgekeerd shoppen

In het Duits noemen ze dat niet voor niets een Schnäpchen, oftewel een buitenkansje. En zo is het, je moet maar net dat unieke item zien te scoren waar je niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege het product blij mee bent. De combinatie van die twee doet het hem vooral.

Omgekeerd shoppen is een handige truc tijdens het shoppen: je koopt winterse items in de zomer en omgekeerd. Voor basisitems en kwaliteitsproducten bestaan immers geen limieten als seizoenen. Tip 2: verander je stijl en pas je aan de looks van je vakantieland aan. Kies bijvoorbeeld grif voor de geborduurde tunieken in Griekenland, de leren boots en handtassen in Spanje en de zwierige capes in Frankrijk.

En accepteer het ook als je eigen stijl in de loop der jaren verandert, net als je leeftijd. Zo was ik altijd van de hoge hakken en sleehak espadrilles, maar in coronatijd heb ik ook een serieuze sneakercollectie opgebouwd en kijk ik steeds vaker naar comfortabele schoenen in plaats van ‘zitschoenen’ voor een etentje.

Basic items

De uitverkoop is trouwens ook heel geschikt om eens andere merken ‘uit te proberen’ voor een leuke prijs. Zo stuit je vast nog eens op nieuwe favorieten. Wacht ook niet te lang met inslaan of tot de hoogste korting geldt, het risico dat je dan in de left-over categorie valt, is dan namelijk het grootst.

Miskopen omzeil je vlotjes door in de bladen alvast de nieuwste trends van het aankomende seizoen door te nemen, zodat je weet wat hot is en wat not. Basic items doen het altijd goed, dus twijfel vooral nooit over dat zoveelste zwarte laarsje (kun je nooit genoeg van hebben), de tigste witte blouse (ook altijd goed) of die eindelijk eens echt lekker zittende jeans of dat zoveelste stoere, leren bikerjasje of de felgekleurde trenchcoat (tenminste niet saai). Die doen het prima in de winter, maar ook heel goed op koudere zomerse avonden over een strandjurkje.

Maak voor jezelf ook een lijstje met je favoriete merken en zoek daar gericht naar: zo zie je in één oogopslag of er iets voor je bij zit. En kies op kleur. Als je weet dat bepaalde kleuren jou goed staan, kun je die eigenlijk altijd blind aanschaffen.

Favorieten

Check voordat je gaat sale shoppen altijd even grondig je eigen kledingkast. Wat mis je? Waar heb je te veel van en moet je dus echt niets extra’s van kopen? Als je ook noteert welke kleuren je op dit moment hebt, kun je daar de nieuwe aankopen op afstemmen. Zo weet je meteen dat je de nieuwe items goed kunt combineren met de rest van je outfits.

In de sale kun je nu juist dat ene dure kledingstuk kopen dat je anders moest laten liggen, dus laat bij voorkeur de goedkopere T-shirts die je toch al genoeg hebt links liggen. Concentreer je vooral op de ‘unieke’ aankopen en kies iets anders dan anders. Deze ‘unieke items’ kunnen zomaar je aankomende favorieten worden!”

