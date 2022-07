Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’Niemand wil als geestelijk labiel worden gezien; jammer voor de behandeling’

Door Jeffrey Wijnberg

„Dan is er natuurlijk nog de term ‘overspannenheid’, ook veel gebruikt omdat het tot de verbeelding spreekt dat ‘de rek er een beetje uit is’.”

Ondanks voorlichtingscampagnes zoals ‘Hey! Het is oké’, nemen mensen niet graag het woord ‘depressie’ in de mond. En ook al is de depressieve stoornis volksziekte nummer één, gebruiken mensen liever een ander woord. Vandaag heb ik al die depressie-varianten in de aanbieding, zodat ieder voor zich kan bepalen hoe hij gezien wil worden.