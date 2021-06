Plastisch chirurg: ’Iedere vulva is anders, het is altijd maatwerk’

Sterren

Topmodel Cara Delevingne overwoog borstvergroting

Cara Delevingne heeft lange tijd overwogen een borstvergroting te laten uitvoeren. Dat geeft het topmodel toe in de podcast Make It Reign van presentator Josh Smith. De 28-jarige Britse vertelt dat ze veel onzeker is geweest over de ’oneven grootte’ van haar boezem.