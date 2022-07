Didi: ’Onze dochter (1) gaat 1 of 2 dagen per week naar een gastouder’

Werk tussendoor

„Vijf jaar geleden besloot ik uit loondienst te gaan en een sprong in het diepe te wagen. Ik wilde voor mezelf beginnen! Sindsdien werk ik fulltime, soms wel 50 uur in de week, om mijn 2 bedrijven draaiende te houden. Drieënhalve dag werk ik op mijn kantoor, de andere dagen ben ik ‘vrij’ en dus thuis met de kinderen. Op die dagen probeer ik al mijn aandacht op hen te vestigen, maar ik snoep er regelmatig nog wat werk tussendoor. Mijn avonden en weekenden staan ook bijna altijd in het teken van mijn werk... Er moet gewoon zo veel gebeuren!

Mijn partner werkt ook drieënhalve dag op ons kantoor. Hij heeft één dag in de week een papadag en heeft nog een eigen bedrijf in de verhuur van reisproducten voor kinderen. Hij kan zijn werk op vrije dagen en -avonden veel makkelijker loslaten dan ik.

Dat we hard werken, betekent gelukkig niet dat we onze vrije tijd niet op prijs stellen! We genieten samen enorm van ons gezin. Maar we gunnen het elkaar ook om dingen alleen te doen, we gaan allebei zeker 1 of 2 keer per jaar op korte vakantie met vrienden.

Gastouder

Onze twee zonen (10 en 4) gaan naar de basisschool. Na school blijven ze nog even op de BSO totdat één van ons ze kan ophalen. Onze dochter (1) brengen we 1 of 2 dagen per week naar een gastouder. Een vrouw uit ons dorp heeft er haar werk van gemaakt om elke dag een aantal kinderen uit de buurt op te vangen. We vonden de kleinschaligheid en aandacht heel belangrijk, iets wat minder vanzelfsprekend is bij een kinderopvang.

Huishoudelijke taken

Het is flink aanpoten met al dat werk én drie kinderen. Gelukkig verdelen wij het huishouden thuis goed, we doen allebei evenveel. Ik kook wel minder vaak, mijn partner is daar gewoon beter in dan ik. Maar de was, de boodschappen en het schoonmaken doen we gewoon samen. Wie er tijd voor heeft doet op dat moment die taak!

We hebben ook een huishoudster, zij komt ons één keer in de week helpen met de grote klussen, zoals het schoonmaken van de badkamer. Onze oudste zoon doet steeds meer huishoudelijke klusjes uit zichzelf, hij ruimt bijvoorbeeld elke ochtend de vaatwasser uit. Onze jongste kinderen zijn nog te jong voor taken. Maar soms vraag ik onze middelste wel om zijn eigen bed even af te halen voordat ik het opmaak.

In evenwicht

De zorg voor de kinderen verdelen we ook evenredig. We hebben allebei een vaste dag thuis met de kinderen en wisselen af wie er meegaat naar zwemles of de tandarts. Toen ik nog wel in loondienst werkte, was dat anders. Ik werkte 3 dagen en hij 5, dus kwam de zorg voor de kinderen grotendeels op mij neer.

Onze financiële situatie zag er toen ook heel anders uit. Mijn partner verdiende meer dan ik, dus droeg hij meer bij aan de vaste lasten. Inmiddels dragen we wel beiden hetzelfde bij, wat mij ontzettend bevalt. Ik voel nu dat we in evenwicht staan, we betekenen financieel hetzelfde voor het gezin. Uitjes en vakantie betalen we evenredig, uit onze gezamenlijke pot.

Maar als één iemand iets betaalt van zijn of haar eigen rekening, doen we niet moeilijk met betaalverzoeken of compensaties. Dat we allebei een eigen rekening hebben stamt nog uit de tijd dat ik minder verdiende, maar we vinden het nog steeds heel fijn om allebei onze eigen rekening te hebben. Als ik iets voor mezelf wil kopen, hoef ik geen verantwoording af te leggen!”

