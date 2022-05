Daghoroscoop 27 mei - Verknoei je tijd niet met prietpraat, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Er kunnen in gezinsverband belangrijke beslissingen worden genomen, als je voor duidelijkheid zorgt, twijfels wegneemt en ervoor openstaat een mening te herzien. Mercurius, de motor in je familieleven, zorgt voor sterke banden en zichtbaar succes zal dit jaar voor harmonie zorgen.

RAM

De trend is positief al kun je later vandaag met problemen te maken krijgen. Plannen om je huis op te knappen of een verhuizing te regelen zullen moeiteloos verlopen. Geen dag voor een doe-het-zelf- project, ondanks je enthousiasme.

STIER

De kosmos zal aandacht besteden aan je gevoeligheden en veiligheid. Je stemming kan wat luchthartiger zijn dan anders en je doet er goed aan de nodige zorg aan jezelf te besteden, zij het niet ten koste van anderen.

TWEELINGEN

Je zult je tempo moeten bijstellen. Zorg voor momenten van rust, zowel vandaag als morgen, zodat je na het weekend weer fris aan de bak kunt. Hoewel je intellectuele interesse aan de lage kant is, kan je inzicht groot zijn.

KREEFT

Als je goed luistert kun je veel leren. Constructieve kritiek, ofwel door je geuit of aan je adres gericht, kan verbetering brengen in een moeilijke situatie. Met vrienden kun je informatieve gesprekken voeren, maar laat je niet beïnvloeden.

LEEUW

Vlagen van humeurigheid zijn vandaag niet uitgesloten. Het is tijd om je plicht te doen en productief te zijn. Probeer compassie en begrip op te brengen voor iemand die onder druk staat en morele steun nodig heeft.

MAAGD

Je kunt op het gebied van onderwijs en/of filosofie vooruitgang boeken. Een reeds lang bestaande wens om op reis te gaan kan nu verwezenlijkt worden. Een aantrekkelijke buitenlander kan een blos op je wangen toveren.

WEEGSCHAAL

Houd rekening met een dag van ups en downs. Een juridisch document, contract of een verzekeringskwestie kan extra aandacht vereisen. Kom in actie voor de zaak nog ingewikkelder wordt. Ga voorzichtig om met klanten.

SCHORPIOEN

Tegenstrijdige berichten en irritatie lijken vanochtend aan de orde. Houd vast aan je plannen. Een juridische kwestie wordt opgelost. Je kunt de rol van bemiddelaar en vertrouweling spelen zonder de schuld van problemen te krijgen.

BOOGSCHUTTER

Alles wijst op een redelijk normale dag. Blijf gefocust als je aan het eind van de dag met je werk klaar wilt zijn. Het kan meer tijd kosten dan je hebt ingeschat om een bepaald doel of resultaat te bereiken. Blijf vooral opgewekt.

STEENBOK

Verknoei je tijd niet met prietpraat. Als je origineel kunt denken zul je heel wat situaties in je voordeel kunnen beslechten. Zoek contact met familie of vrienden als je financiële problemen hebt; ze kunnen in een wip worden opgelost.

WATERMAN

De kosmos zal je bijstaan als je veranderingen wil aanbrengen in je privé- of zakelijk leven. Misschien wil je verhuizen of een andere baan nemen. Onderdruk rusteloosheid door een kamer te witten of de buitenboel te schrobben.

VISSEN

Tegenstrijdige emoties kunnen ervoor zorgen dat je jezelf afvraagt wat je gevoelens zijn en van wie je houdt. In een opwelling kun je de juistheid ter discussie stellen van alles wat jij als vanzelfsprekend accepteert. Schrijf het van je af.

