Daghoroscoop 24 maart - Doe alsof je verlegen bent, Boogschutter...

VANDAAG JARIG

In relaties kan het vriezen en dooien. Enerzijds wil je graag vriendschappen sluiten, anderzijds kunnen relaties je teleurstellen. Je hinkt enigszins op twee verlangens. Je gezondheid en conditie zouden de afgelopen jaren verbeterd moeten zijn. Van belang is om heftige emoties te vermijden.

RAM

Luister naar je intuïtie die vandaag goed is afgesteld, en speel meteen in op de ideeën die in je opkomen. Je kunt onverwacht hulp krijgen bij iets waar je mee zit. Ook je creativiteit is actief en je zult geen moeite hebben je te uiten.

STIER

Een afspraak waarover je je zorgen maakt verloopt soepel en je zult je na afloop afvragen waar je bang voor was. Je ondervindt geen problemen als je momenteel onderweg bent. Begin met een nieuwe studie of cursus.

TWEELINGEN

Het kan moeilijk zijn de waarheid over jezelf te verbergen, maar nog moeilijker wordt het als je er zelf omheen draait. Het is van belang om te beseffen dat problemen niet altijd door anderen, maar ook bij jezelf kunnen beginnen.

KREEFT

Maak verstandige keuzes als je agenda te vol is; je kunt niet overal tegelijk zijn. In de loop van de dag kun je iemand ontmoeten met wie je je meteen verbonden voelt. Je partner en jij kunnen nu een belangrijke knoop doorhakken.

LEEUW

Op een dag als deze kunnen oplossingen voor problemen je als het ware aan komen waaien. Het is de beloning voor de inspanning die je je hebt getroost. Besef dat de prietpraat van mensen vaak een rookgordijn is. Gebruik je verstand.

MAAGD

Een geschikte dag om een contract of overeenkomst te sluiten. Streef naar zekerheid in je relaties. Je wordt populairder en het is prettig om te weten dat je bemind wordt om wie je bent en niet om wie je wilt worden.

WEEGSCHAAL

Overplaatsing of promotie kan je de positie bezorgen waarin je beter tot je recht komt. Een nieuw project of speciale opdracht wordt een waardevolle ervaring. Let op je gezondheid en luister naar hetgeen je lichaam aangeeft.

SCHORPIOEN

Omdat je fijnbesnaard bent en weet wat mensen bezielt, ben je een kei in werken in groepsverband. Je ideeën zullen met instemming worden begroet. Wees niet verbaasd als men je vraagt voor een leidinggevende positie.

BOOGSCHUTTER

Thuis werken zou ideaal zijn; ga zo vroeg mogelijk naar huis als dat niet lukt. Thuis ben je in je element. Doe je verlegen voor als je iemand voor je wilt winnen. Het klinkt misschien flauw, maar doeltreffend is het wel.

STEENBOK

Een uitgelezen dag om te communiceren. Als je geest helder is, zul je je veelzeggend kunnen uitdrukken tegen iemand die je na staat. Heb je een relatie? Dan kan het geen kwaad deze wat op te peppen. Geld en roem zijn niet alles.

WATERMAN

Je kunt aanzienlijk meer verdienen als je je fantasie gebruikt. Misschien kun je jouw ideeën verkopen aan het bedrijf waarvoor je werkt. Maak een financiële planning voor de toekomst; zet geld opzij om later luxueuzer te leven.

VISSEN

Een perfecte dag om aan een geliefd project te besteden, als de rust om je heen daartoe de gelegenheid biedt. Mensen zullen positief op je reageren waardoor je hen achter je krijgt. Je hebt het talent om geld te verdienen; gebruik het!

