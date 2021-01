’Rellen op straat, ben je wel helemaal lekker?’

Zodra je denkt dat het niet erger kan, komt er alweer een nieuw bericht binnenrollen. Dan zijn het relschoppers die een ziekenhuis bekogelen, dan wordt de supermarkt geplunderd, dan worden álle fietsen uit het rek gehaald en op één hoop op straat gegooid. Lachen joh.

En dan komt maandag het nieuws dat er is opgeroepen Nijmegen 'te slopen', waarna ondernemers uit voorzorg en op advies van de politie hun winkels dichttimmeren. Letterlijk. Ondernemers in Nederland zorgen voor houten platen, zodat hun ruiten niet zullen sneuvelen. Anderen, aan datzelfde plein, halen uit voorzorg de parasols en bloembakken alvast binnen. Want ja, als er eenmaal een meute woedende relschoppers door de stad loopt, zijn die ook niet meer veilig.

Dat dit in Néderland zou gebeuren, daar kan ik niet bij. Ik dacht oprecht dat het taferelen zoals die in Amerika ook in Amerika zouden blijven. Geen haar op mijn hoofd die bij de beelden van de Capitoolbestorming dacht: Hee, dat zou in Nederland ook best kunnen gebeuren.

Denken ze dat dit oké is?

Want wat dénken die relschoppers wel niet? Zijn ze wel helemaal lekker? Denken ze dat het gerechtvaardigd is om eens lekker te gaan rellen buiten, omdat ze al bijna een jaar binnen zitten? Omdat er nu een avondklok is afgekondigd om een virus onder de duim te krijgen? Denken ze nu echt dat het dan oké is om andermans bezit naar de gallemiezen te helpen? Om ondernemers dermate te intimideren tot ze voorzorgsmaatregelen nemen? Om ziekenhuispersoneel, dat zich al bijna een jaar non-stop inzet voor het land, te belagen door voorwerpen naar het ziekenhuis te gooien.

Realiseren die relschoppers zich nou echt niet dat dat gewoon te ver gaat? Gewoon mijlenver over de streep van het acceptabele. Hoe kun je vorig jaar nog enthousiast staan te klappen voor de zorg en nu, in al je woede en ontevredenheid, een ziekenhuis bekogelen. En hoe haal je het in je hoofd om de ondernemers, die het al zo enorm zwaar hebben, nog eens verder de grond in te stampen door de ruiten van hun winkels in te slaan. Door de supermarkt te plunderen.

Reden om de stad ’te slopen’

En dan hebben we het nog niet eens gehad over fotografen of journalisten die tijdens hun werk bekogeld worden, of de GGD-testlocatie die het op Urk moest ontgelden. In brand gestoken door rellende jeugd. Alsof de GGD ook maar íets te maken heeft met de avondklok die zoveel boosheid opwekt.

En tuurlijk, we zitten nu al bijna een jaar binnen. Er is al bijna een jaar een gebrek aan menselijk contact en mensen vervelen zich gewoon. En ja die avondklok is tien keer ruk, daar is helemaal niemand blij mee. Maar is dat reden om een stad 'te slopen'? Dat je je stem wil laten horen en je onvrede wil uiten, dat snap ik. Maar ondernemers ruïneren, auto’s in brand steken en zó ver gaan met het ’slopen’ dat zelfs de harde kern van de voetbalsupporters eens grens trekt en de politie ondersteunt? Dit is duidelijk niet de manier.