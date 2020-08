Ella: Ik ben verslaafd aan mijn buurman

Ⓒ Hollandse Hoogte | dpa Picture-Alliance GmbH

In onze populaire VROUW-rubriek Tussen de lakens vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Ella* (32). Ze is getrouwd en heeft een affaire met haar eveneens getrouwde buurman. „Ik schaam me dood, maar die man is een verslaving voor me.”