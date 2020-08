„Vanaf nu drinken we door de week niet meer”, zei mijn vrouw resoluut. Ik haalde mijn schouders op. „Wat jij wil, ik zit toch lekker aan de Spa.” Mijn vrouw nam me op van top tot teen. „Ja, nu, ja. Maar je bent weer veel te dik. En al dat gezuip helpt niet.” Vol verontwaardiging zei ik dat ik toch water aan het drinken was. „Ja, nu. Maar morgen zie ik je waarschijnlijk weer bier uit de koelkast grissen.”

Alcoholvrij

Hoewel ik bij hoog en laag beweerde dat dit onzin was, had ze natuurlijk wel een punt. „Dan koop ik wel alcoholvrij bier”, zei ik mopperend. De dag erop stond ik in de supermarkt. Een half jaar eerder had mijn vrouw alcoholvrij bier gekocht van een huismerk. Dat was namelijk het best uit een of andere test gekomen. En ik moet zeggen: prima te drinken. Ik ging op zoek naar de flesjes. Maar welke waren het nou ook alweer? Ah daar. Die met dat lichtblauwe etiket. Nadat ik ze gevonden had, pakte ik gelijk de grootste doos die ik kon vinden.

„Ik heb alcoholvrij bier gekocht hoor!” zei ik die avond tegen mijn vrouw. „Een hele doos vol. Vanaf nu drinkt deze jongen geen druppel meer.” Mijn vrouw knikte bemoedigend. ’En na al dat gesleep heb ik wel een alcoholvrij biertje verdiend.” Ik schroefde het dopje eraf en nam een flinke teug. Het smaakte nog beter dan ik me kon herinneren. Het flesje was in een paar slokken leeg. Psscht, daar ging flesje twee.

Drank

„Ik ga koken!” zei ik, terwijl ik uitgelaten flesje drie opende. Toen het eten klaar was, stonden er vijf lege flesjes op het aanrecht. Mijn vrouw liep de keuken in. „Je ruikt naar drank”, zei ze. Ik keek verbaasd. Ze pakte een van de flesjes. En bekeek het etiket eens nauwkeurig. „Hier zit gewoon alcohol in hoor.” Ik griste het flesje uit haar handen maar kon het etiket niet goed lezen. „Je hebt niet goed gekeken in de supermarkt. Dit is gewoon met alcohol. Vanaf nu alleen maar kraanwater voor jou. Zónder etiket!”

Dit was helaas de laatste VROUW- bijdrage van Wouter Laumans.

