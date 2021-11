Edsilia Rombley: ’Ik vergeet steeds dat ik niet alleen maar zangeres ben’

De naam ’Edsilia’ galmde door de Koepelkerk, nadat die tussen de andere genomineerden Angela Groothuizen, Annemarie van Gaal en José Woldring werd genoemd. Allemaal genomineerd om Woman of the evening te worden. Een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan de meest stijlvolle en inspirerende vrouw van de avond. Haar reactie was in heel Amsterdam en omstreken hoorbaar: „Het is zo lang geleden dat ik iets won en nu ineens dít!” Dansend kwam ze het podium op, meezingend met de beat die werd gedraaid, afgewisseld door een ’o wat erg’. Het onderstreepte alleen maar dat ze deze prijs totaal niet had zien aankomen.

Vrouw van de avond

Je kon al moeilijk om Edsilia heen, maar afgelopen jaar werd het helemaal lastig. Haar speech onderstreepte dat. Die schudde ze zo uit haar mouw alsof ze ’m al maanden had gerepeteerd. „Ik werk nu bijna 25 jaar in de entertainmentwereld, en ik kan alleen maar zeggen: ik geniet van de dingen die ik mág doen. Ik geniet van de mensen om me heen. Omring jezelf met positieve mensen, want het leven is al zwaar genoeg. En als vrouw moet je soms twee stapjes harder lopen, maar doe het gewoon met de mensen om je heen, want je kunt niet alles alleen. Ik bouw zo op mijn familie en vrienden en dat vind ik het allerbelangrijkst. Want al het leuke wat je meemaakt is helemaal niets waard als je het niet kunt delen met de mensen om je heen, waar je van houdt. Complimenteer daarom anderen, want je wil niet weten hoeveel leuker hun dag kan worden als je een complimentje geeft of mensen blij maakt met een klein gebaar. Je leeft maar één keer and you better make it worth! Het leven is veel gezelliger als je het met elkaar deelt.”

„Waarom ik deze prijs heb gewonnen? Ik zou het écht niet weten. Dat had ik niet zien aankomen, maar ik ben er echt enorm blij mee. Dit is een kroon op het afgelopen jaar. Het Songfestival is namelijk niet het enige wat ik gedaan heb. Ik presenteerde ook programma’s als Over gewicht en ShowColade. En ik heb natuurlijk ook nog kinderen. Ja, dát is echt druk. Ik doe van alles en toch vergeet ik steeds dat ik niet meer alleen zangeres ben. Dan stel ik mezelf nog steeds zo voor, maar denk ik ondertussen: o nee, ik ben óók presentatrice, hoe leuk is dat?!”

VROUW Glossy

„Hopelijk is het hoogtepunt nog lang niet bereikt, er blijft nog zoveel te dromen over. Ik ben nu weer met een heel tof project bezig en ik zou nog zó graag een programma met kinderen doen. En op de cover van VROUW Glossy staan. Ja, ja, ja!”