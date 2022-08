’Mijn vriend bewaart alles van zijn overleden vrouw en ik wil dat het stopt’

„Ik heb het gevoel dat zij nog altijd de liefde van zijn leven is en ik second best ben en blijf. Dat is natuurlijk niet gek; hij was ruim een kwart eeuw bij haar en ze kregen samen twee kinderen.

Hartstilstand

Ze overleed zes jaar geleden plotseling aan een hartstilstand, en ze waren absoluut nog bij elkaar geweest als de dood hen niet had gescheiden, heeft hij eens gezegd. Hoewel ik er verstandelijk begrip voor heb dat zij zijn nummer 1 is, vind ik het gevoelsmatig toch lastiger.

We hebben nu een jaar een relatie en we hebben het heel leuk. We spreken vaak af en ook zijn kinderen zijn lief voor me. Nooit hebben we een boze blik gekregen toen we onze relatie kenbaar maakten, ze zijn alleen maar blij dat hun vader weer iemand heeft.

Zichtbare hand

En ook mijn kinderen staan er positief in. Omdat onze kinderen allemaal de deur uit zijn en we beiden redelijk ruim wonen, lijkt samenwonen een logische stap. Dat willen we dan ook erg graag, alleen weiger ik in een huis te wonen waar de hand van zijn overleden vrouw nog zo zicht- en voelbaar is.

Als er een huis verkocht wordt, zal dat het mijne zijn, dat is logistiek een stuk praktischer. Ruud heeft een prachtige woning en ik vind het dorp waar hij woont ook erg leuk. En als je net bij elkaar bent, ga je natuurlijk niet een inrichting van iemand radiaal veranderen.

Kleding en sieraden

Maar ik vond het wel vanaf het begin moeilijk om in zijn huis zo de geest van zijn vrouw te voelen; overal staan foto’s, de inrichting is echt haar ding en zelfs een groot deel van haar kleding, sieraden en spullen staat nog in de slaapkamer.

Ruud heeft toegezegd dat hij, als we eenmaal samenwonen, haar spullen zal verplaatsen naar een andere kamer. Maar haar bezittingen wegdoen of in dozen op zolder zetten, vindt hij geen optie.

Toiletspullen

Maar ik vind: ze is nu zes jaar dood dus het is ook niet nog ’te vers’. Ik wil een frisse start met Ruud. Ik wil niet dat er een kamertje in het huis is, óns huis, waar ik continu tegen alle spullen van een overledene bots.

Ik begrijp dat er een paar foto’s staan of hangen en dat je misschien wat kleine belangrijke dingen bewaart, maar waarom zou je haar kleding niet wegdoen? En wat moet hij nou nog met haar toiletspullen?

Tweede vrouw

Het ligt allemaal zo gevoelig, dat ik er niet over durf te beginnen. Ik wil Ruud niet kwetsen, hij heeft het gewoon nog altijd erg moeilijk met haar dood. Ik twijfel de laatste tijd alleen wel steeds meer aan onze relatie.

Misschien is dat wel koudwatervrees en lost alles zich vanzelf op als ik eenmaal bij hem ben ingetrokken. Maar ik wil me alleen niet voor de rest van mijn leven ’die tweede vrouw’ voelen. En dat wordt wel gevoed door de sterke ’aanwezigheid’ van zijn overleden echtgenote.

Gescheiden

We hebben nog geen datum geprikt waarop we daadwerkelijk bij elkaar intrekken en ik houd dat ook een beetje af. Ik wil eerst voor mezelf duidelijk hebben wat ik nou wel en niet wil. Zal ik met mijn vuist op tafel slaan en Ruud vertellen wat mijn samenwoon-voorwaarden zijn?

Of heeft hij recht op zijn eigen rouwproces - ongeacht de duur - en alle herinneringen aan zijn vrouw? Ik vind het een hele lastige. Soms denk ik wel eens: ’Was ik maar een gescheiden man tegen het lijf gelopen, in plaats van een weduwnaar. En dan het liefst nog met een hartstochtelijke hekel aan zijn ex. Dat had alles een stuk makkelijker gemaakt.”

*De namen zijn gefingeerd.

