’Mijn moeder bagatelliseert heftige gebeurtenissen in m’n jeugd’

DE VRAAG

Lieve Miriam, een paar weken geleden was ik bij mijn moeder en vertelde ik haar dat ik in therapie was gegaan om gebeurtenissen uit mijn leven een plekje te geven. Mijn moeder weet dat ik al jaren kamp met neerslachtige buien en dat ik het moeilijk vind om relaties aan te gaan. Zowel in de relationele sfeer als vriendschappelijke. Als kind werd ik erg gepest en dat ik opgroeide met een alleenstaande moeder die mij vaak alleen liet, hebben blijkbaar hun sporen diep nagelaten.

Ik ben nu eenendertig, ben succesvol in mijn werk, maar het lukt mij gewoon niet om gelukkig te zijn. Toen ik onlangs bij mijn moeder was en haar vertelde dat ik blijkbaar getraumatiseerd was door onder andere die pesterijtjes op de basisschool reageerde ze als door een wesp gestoken. Volgens haar werd ik niet gepest en vroeg ze zich wel af of die therapie niet gebeurtenissen naar boven brachten die niet waar waren. ’Ik was je moeder. Ik zou dat toch wel weten?’ Toen ik ook nog eens liet weten dat ik me als kind onveilig had gevoeld doordat zij mij vaak alleen liet wuifde ze dat ook weg. Ze had mij hooguit één, twee keer alleen gelaten omdat dat toen niet anders kon.

Ik stond als aan de grond genageld. Het leek net alsof ze zich niets meer kon herinneren van alle voorvallen die ik als kind had meegemaakt. Elke gebeurtenis deed ze af met: onzin. Zo was het niet. Ik ben in tranen weggegaan. Sinds die dag heb ik mijn moeder niet meer gezien. Ze belt mij nog wel maar doet dan net alsof er niets is gebeurd. Wat moet ik nu doen? Ik was altijd heel goed met mijn moeder, maar zou nu het liefst het contact willen verbreken. Liefs, A.

Het antwoord

Lieve A. Even een dikke pluim vanwege het feit dat je – eindelijk - professionele hulp hebt gezocht. Daar is moed voor nodig. En dan dit. Nu jij je demonen aan het onderzoeken bent en ze inmiddels weet te benoemen is het heel moeilijk om daar erkenning voor te krijgen bij degene die het dichtst bij je staat. Dat je moeder alles bagatelliseert is een afweermechanisme van haar. Als ze jouw pijn erkent betekent dat in haar beleving dat ze heeft gefaald als moeder.

Jij zit in een niet te stoppen-proces en jouw moeder is daar nog niet. Hoe vreemd dit ook klinkt, dit doet ze uit liefde voor jou. Keep that in mind. Ooit verbak mijn dochter het contact met mij vanwege een opeenstapeling van ’dingetjes’ uit haar jeugd. Ik plaats die ’dingetjes’ tussen aanhalingstekens omdat ik die gebeurtenissen bagatelliseerde. Ook ik zei: zo erg was het niet. Of, nog erger, zo is het helemaal niet gegaan. Totdat ik besefte dat een kind niet zomaar het contact verbrak met een ouder. Ik ging bij mezelf te rade. Als zij het zo had beleefd wie was ik dan om daar heel luchtig over te doen?

Ik begrijp maar al te goed hoe jij je afgewezen moet voelen door jouw moeder nu. Als zij zegt dat ze jou in haar beleving slechts één twee keer alleen heeft gelaten omdat het niet anders kon is dat in haar beleving ook echt zo. Al die andere keren dat jij je alleen gelaten voelde kreeg ze daar toen van jou geen signalen van en is ze dus al die andere keren gewoonweg vergeten. Hetzelfde is met pesten. Jij hebt vast als kind door laten schemeren dat anderen jou lastigvielen en zij heeft waarschijnlijk gedacht dat het ’kinderdingetjes’ waren die ze echt is vergeten.

Lieve A? Geef niet op. Jij wil erkenning van je moeder, want alleen dan kan jij door. Probeer haar duidelijk te maken dat je haar niets kwalijk neemt, maar dat je het fijn zou vinden als zij met je mee wil denken over hoe jij als kind dingen hebt ervaren. Dat jij van haar houdt en haar nu even heel hard nodig hebt. Het contact met haar verbreken zorgt er alleen maar voor dat jouw genezingsproces langer gaat duren.

Heel veel liefs en sterkte, Miriam.

Meer VROUW

