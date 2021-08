Premium Het beste van De Telegraaf

Net een sprookje: naar deze school gaat prinses Alexia

Door Nina Winkel

Ⓒ WireImage / Getty Images

Prinses Alexia (16) heeft onlangs het ouderlijk paleis ingeruild voor het UWC Atlantic College in Wales. Ze treedt in de voetstappen van haar vader, die in 1983 naar dezelfde school vertrok. Deze week start de introductieweek en op 30 augustus neemt ze voor het eerst plaats in de schoolbanken. Hoe ziet haar nieuwe school eruit?