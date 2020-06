Moet het uiterlijk van Zwarte Piet aangepast worden?

Zwarte Pieten discussie

De Zwarte Pieten discussie is al sinds 2013 een terugkerende discussie in Nederland. Tegenstanders van Zwarte Piet vinden een zwart geschminkte Piet racisme. Voorstanders vinden echter dat het een Nederlandse traditie is die zo moet blijven. Premier Rutte vertelde in het debat gisteren dat hij zelf een van de voorstanders was, maar uiteindelijk van gedachten is veranderd. Zwarte Piet verbieden, wil hij echter nog niet.

Rutte is van gedachten veranderd nadat hij mensen tegenkwam die zeiden dat ze zich ongelooflijk gediscrimineerd voelden. „Dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest,” zei hij tijdens het debat.

Rutte vindt niet dat het uiterlijk van Zwarte Piet vanuit de overheid moet worden aangepast. Volgens hem is de traditie al aan het veranderen. „Over een aantal jaar zullen die Pieten niet meer zwart zijn, is mijn verwachting. Het is een volkscultuur die verandert in de tijd onder druk van het maatschappelijk debat,” zegt hij.

