Waarom zou je als school geen Moederdagcadeau meer knutselen?

Vertrutting

„Het komt allemaal uit een goed hart, ongetwijfeld. Geen uitnodigingen voor partijtjes uitdelen voor het oog van andere kinderen (want zielig als je niet mag komen), niet meer trakteren (want voor veel gezinnen niet te betalen) en dan nu dus ook op een school in Sittard geen knutselwerkjes voor Moeder- en Vaderdag. Het is de vertrutting van de samenleving.”

Moderne leven

„Een basisschool in Sittard buigt mee met het moderne leven, vinden ze zelf: ’Er zijn best wel wat gezinnen waar het om welke reden dan ook even niet zo lekker loopt tussen papa en mama. Waar geen ’traditionele’ gezinssamenstelling is.’ ’Voor wie maak ik dan iets? En wanneer kan ik dat geven? En doe ik dan iemand tekort of verdriet? Gevoelens en situaties die we willen voorkomen. Wij zijn daarom als team tot de conclusie gekomen dat we gaan stoppen met het Moeder- of Vaderdagcadeautje’, kregen de ouders te horen.”

Ziekelijke drang

„En zo wordt die kinderen dat mooie moment op het bed met een ketting van klei of beschilderde macaroni ontnomen; uit de ziekelijke drang het perfect te doen en niemand te willen kwetsen. Het is waar, menig kind komt tegenwoordig uit een gebroken of verre van traditioneel gezin. En er zijn ook gezinnen waar een van de ouders niet in beeld of zelfs dood is. Maar daar kun je nog steeds voor knutselen.”

Mooie aanleiding

„Wees creatief, daar ben je toch voor opgeleid? Denk mee. Heeft een kind geen moeder meer? Laat dan iets knutselen voor oma of voor de allerleukste tante. Zijn de ouders gescheiden? Hamer dan niet op die ene bewuste zondag als dé dag om het te geven, maar laat het kind het op een iedere willekeurige dag overhandigen. Zie de beide dagen als mooie aanleiding om in de klas te spreken over families en gezinssamenstellingen.”

Net zo soft

„We creëren monsters, echt. Kinderen voor wie steeds meer plooien worden glad gestreken. Het mag ze vooral nooit tegenzitten, onze bloedjes. Ouders curlen, veel (niet alle, rustig!) docenten zijn al net zo soft aan het worden. We vullen veel te veel voor kinderen in, het lijkt wel alsof ze niet meer verdrietig mogen zijn. Terwijl wat die kleintjes kenmerkt, waar ze véél sterker in zijn dan wij, is hun vermogen zich aan te passen en mee te buigen.”

Veerkrachtig

„Altijd weer als ik een moeder interview over de rampspoed in haar leven, vraag ik: ’En hoe gaat het met de kinderen?’ Vrijwel altijd is het antwoord nagenoeg hetzelfde. ’Oh, die zijn zo veerkrachtig. Die hebben echt wel hun verdriet, maar lachen daarnaast net zo hard, zij leven gewoon door’ – of woorden van die strekking. En dan hebben we het dus niet over het wel of niet kunnen geven van een cadeautje aan een ouder. Gisteren nog, een moeder die vertelde over haar huis dat afbrandde, waarbij ze alles, inclusief hond verloren. Met de kinderen ging het goed.”

Hobbels van het leven

„We bedoelen het niet rot, maar we moeten echt af van die overbeschermende houding. Laat ze de hobbels van het leven maar ervaren en vertrouw er nou eens op dat ze niet zomaar vallen. Blijf praten. Laat ze zelf een oplossing aandragen. Want ik stel nu wel een tekening voor een oma of een tante voor, maar misschien willen ze papa er wel een geven – of de hamster van de buren.”

Van die eieren af

„Inclusief is goed, dat juich ik alleen maar toe. Maar rekening houden met iedere situatie denkbaar, is absoluut onmogelijk. De school in Sittard gaat de plannen heroverwegen, de ophef hadden ze niet zien aankomen. Mijn advies? Ga weer een beetje normaal doen.”

