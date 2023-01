Hilarisch! Dít deden jullie vroeger om onder het avondeten uit te komen

Inez

’Mijn zoon heeft een keer de boerenkool achter de koelkast op het ventilatierooster gegooid. Dat ging me toch stinken! En ik maar zoeken waar die lucht vandaan kwam…’

Esther

’Het gezegde bij mij thuis tijdens het avondeten was altijd: ‘de kindjes in Afrika vechten hierom’. Dan ging ik naar de keuken en pakte ik een krant. Vervolgens ging ik naar binnen, kiepte ik het eten erin en zei ‘stuur maar op’. Die avond verbrak ik het wereldrecord snel traplopen.’

Astrid

’Ik moest – als ik mijn spruiten niet opat – voor straf in de voorhal gaan zitten met mijn eten. Laat daar zich nou net de deur met de brievenbus naar buiten bevinden… Toen mijn ouders dat eenmaal doorhadden, moest ik op het toilet gaan zitten met de spruiten. En laat een toilet nou meestal een wc-pot en een doortrekmechanisme hebben…’

Jannie

’Toen mijn dochter ruim drie jaar was. gingen we weleens bij oma eten en dan stond het haar niet aan dat het avondmaal erwtensoep was... Hoe klein ze ook was, ze ging op een krukje staan en gooide de soep zo de gootsteen in. Oma boos, maar wij als ouders kwamen niet meer bij van het lachen, terwijl het natuurlijk helemaal niet om te lachen is...’

Jan

’Ik heb weleens de boterham van mijn dochter uit de klep van de videorecorder moeten vissen…’

Natasja

’Toen ik jong was, had ik (bij vies eten) een zakdoek op schoot. Die gooide ik helemaal vol, ging daarna gelijk naar buiten en gooide het zo over de schutting.’

Nicole

’Boterhamzakjes in mijn jaszak. Ik werd, als ik moeilijk deed, op de trap gezet met mijn bord eten. De kapstok hing bij de trap dus het ging zo het zakje in en de volgende dag op school ging het de prullenbak in! Of ik spoelde het door de wc. Die trap was zo erg nog niet!’

Anita

’Als mijn zoon in groep 2 in de kring zat en fruit kreeg, gooide hij zijn komkommer onder de spelletjeskast...’

Wilco

’Ik gaf het altijd stiekem aan de hond, totdat hij aan de gekookte witlof rook en het liet liggen op de grond.’

