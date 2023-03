Anneke heeft diabetes type 1: ’Mijn kinderen hebben me uiteindelijk gevonden’

“Anderhalf jaar geleden heb ik door een extreem lage bloedsuiker, een hypo, een epileptische aanval gekregen. ‘Dit gaat niet goed!’, zei mijn lichaam. Ik was toen alleen thuis. Mijn kinderen hebben me uiteindelijk gevonden.

Ik ben een alleenstaande moeder, dus mijn kinderen wisten wat ze moesten doen om mij uit de hypo te krijgen, maar bij deze konden ze me niet helpen. Ze moesten me eigenlijk wat suiker geven, maar door de epilepsie zat mijn kaak zat op slot en konden ze mijn mond niet meer open krijgen. Daarbij beet ik daardoor zó hard in mijn tong, dat er bloed in mijn longen liep. Gelukkig kwam de ambulance op tijd.

Vertrouwen

Na mijn epileptische aanval heb ik een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Toen ik weer naar huis mocht, vond ik dat ontzettend eng. Ik was weggevallen toen in alleen thuis was, dus ik durfde mijn lichaam niet meer te vertrouwen.

Ik regelde dat iemand van de thuiszorg mij vier keer per dag belde om te vragen hoe het met mij en mijn bloedsuikerspiegel ging. Voordat ik mijn alarm kreeg, had ik het niet altijd door als ik in een hypo zat. Dan zakte ik soms weg. Later kreeg ik mijn alarm, dat vind ik ontzettend fijn. Het staat namelijk verbonden met de telefoon van mijn zus. Dus als ik alleen ben en niet lekker ga, weet zij dat ook. Dan schiet ze me te hulp.

Niet iedereen die diabetes type 1 heeft, heeft het even heftig. Er zijn namelijk verschillende factoren die hier invloed op hebben. Zo is mijn suikerspiegel niet standaard door een andere hormonale aandoening. De juiste hoeveelheid insuline doseren is daarom extra moeilijk voor mij.

Niertransplantatie

Naast de hypo’s heb ik ook veel andere complicaties gehad. Mijn broer heeft afgelopen september zelfs een nier aan mij afgestaan. De diabetes zorgde namelijk ook voor nierproblemen.

Na de transplantatie had ik een lang herstel. Ik had een veel te lage bloeddruk, want doordat ik al heel lang diabetes heb, werken mijn bloedvaten niet meer goed. Daardoor stroomt mijn bloed minder makkelijk door mijn benen. Ik heb vier maanden op bed gelegen en kon bijna niets. Zelfs niet lopen. Dat vond ik niet eng, maar ik voelde me wel ontzettend beperkt. Ik had een nieuwe nier, dus ik wilde vooruit! Maar ik kon juist minder.

Daarnaast heb ik een hartinfarct en een twee herseninfarcten gehad. Wederom complicaties waar je met diabetes automatisch meer kans op hebt. Ik mag van geluk spreken dat de infarcten niet zodanig groot waren dat anderen dat nu aan mij zouden merken. Ik praat nog normaal en ik loop nog redelijk goed.

Jaloers

Het gaat nu - naar omstandigheden - goed met mij. Ik werk nog zo'n 32 uur per week voor de gemeente om zorgvragen te behandelen.

Ik ben nooit jaloers geweest op mensen zonder diabetes. Natuurlijk zou ik liever geen diabetes willen hebben, maar ik weet niet anders. Ik vind het heel vooral belangrijk om de dingen die ik graag doe, te blijven doen.”

*Mensen met de auto-immuunziekte diabetes type 1 kunnen zelf geen insuline (de stof die je bloedsuikerspiegel regelt) aanmaken. Zij moeten elke dag hun bloedsuiker meten, berekenen hoeveel insuline ze nodig hebben voor een hap eten en insuline inspuiten of een pompje dragen.

Vanavond vertelt Anneke in Tijd voor MAX: iedereen vrij van diabetes! haar verhaal.

