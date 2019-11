Gedumpt per app.. hoe chique is dat?

Zo onpersoonlijk gedumpt worden is mij eerlijk gezegd ook wel eens overkomen. Ik was head over heels verliefd geworden op een oude vriend. We kenden elkaar al een jaartje of 25 toen de vonk ineens oversloeg.

Verliefd

Hij is een ex van een goede vriendin, en de broer van mijn vroegere beste vriend, die helaas in onze studententijd overleden is. Dus dat we verliefd werden was heel gek, na al die jaren. Ik had dat nooit eerder gehad. Maar goed, het kan verkeren.

Liefdesgeluk

Minder leuk was het einde. Na een paar maanden liefdesgeluk was ik zonder hem op vakantie in het buitenland en kreeg van deze toch al niet breedsprakige ’vriend’ een berichtje met de vijf legendarische woorden 'ik voel het niet meer'. Daar moest ik het maar mee doen.

Lafhartig

Dat iemand niet eens de moeite neemt om het in mijn gezicht te zeggen! Misschien was het een gevalletje 'boontje komt om z'n loontje'. Ik heb op de middelbare school ook wel eens een ’verkering’ beëindigd met een lafhartig briefje. Dat zou ik nu ook nooit meer zo doen. Niet erg volwassen, toch?

Respectvol

Ik kan wel zeggen dat ik de ervaring uitermate vernederend vond en ik de persoon in kwestie nooit meer heb willen zien. Ik heb alles geblokkeerd. Mocht ik hem ooit nog tegenkomen, dan kijk ik even de andere kant op. Het lijkt me dat Monique nu ook zeer op haar hart getrapt is. Ik vind het in ieder geval niet erg volwassen en respectvol naar de vrouw die notabene je zoon heeft gebaard.

Lullig

Ben jij wel eens gedumpt per app? Wat is de meest lullige manier waarop jij ooit aan de kant werd gezet? Of heb jij iemand gedumpt op een manier die eigenlijk het daglicht niet kan verdragen, en waar je inmiddels best spijt van hebt? Praat mee!

