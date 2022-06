Vind jij verplichte kledingvoorschriften in een restaurant een goed idee?

Elf horecagelegenheden op Mallorca stellen eisen aan de kleding van hun gasten. Aan The Guardian legt een ondernemer uit dat ze vinden dat een toerist op zijn minst gedoucht of omgekleed moet zijn, voordat hij of zij uiteten gaat. De ondernemers zijn het zat dat er steeds meer dronken toeristen in hun strandkleding op het terras zitten. De kledingvoorschriften moeten dit volgens de ondernemer voorkomen.

Blote bast

Ook een blote bast aan tafel, verkleed zijn of een voetbalshirt aan hebben is een no go bij deze horecagelegenheden. Stylist Neda Farzanyar zegt tegen EditieNL dat Nederlanders meer aandacht mogen besteden aan hun kledingkeuze op vakantie. „Een gekleurd jurkje met sieraden en grote oorbellen. Of ruil die sandalen in voor een mooie schoen.” Dat zelfs een voetbalshirt niet is toegestaan in bepaalde horecagelegenheden vindt Neda wel overdreven. „Maar er is natuurlijk niks mis met een beetje extra je best moeten doen op je outfit.”

Geen strandkleding

Van de elf restaurants die kledingvoorschriften hebben ingediend zitten de meeste in Playa de Palma. Het kan voor toeristen wel als vervelend worden ervaren, omdat ze niet vanaf het strand plaats kunnen nemen in een restaurant. Ze zouden dan een extra kleding moeten meenemen die voldoet aan de kledingvoorschriften van het restaurant.

Overlast

Toerisme-expert Marco van Leeuwen zegt tegen EditieNL dat hij begrijpt waarom er maatregelen worden genomen. „De laatste jaren is het toerisme extreem geworden op Mallorca. Het is daar een schnitzelparadijs, omdat er zo veel Duitsers zijn.” Ook Nederlandse jongeren veroorzaken een hoop overlast volgens Marco. De kledingvoorschriften zorgen er ook voor dat andere gasten in het restaurant ongestoord kunnen dineren.

