Zou jij het geslacht van je ongeboren kind delen op social media?

Bij de 20 weken echo is het zover, dan kan je antwoord krijgen op de vraag of je kind een meisje of jongen wordt. Voor degene die niet kan wachten, is er een mogelijkheid om het eerder te weten te komen. Bij de 16 weken kan je namelijk kiezen voor een pretecho, deze wordt niet vergoed, maar je bent gelijk verlost van de grote vraag.

Gender reveal parties

Hoewel Isabelle het liever nog even geheim houdt, zijn er genoeg mensen die ervoor kiezen om het geslacht wel te delen via sociale media. Wat dacht je van de zogenoemde gender reveal parties? Dat zijn feesten waarbij de ouders hun familie en vrienden uitnodigen om het geslacht van het kind bekend te maken. BN’ers maken maar al te graag gebruik hiervan, via een YouTube filmpje bijvoorbeeld. Anderen houden het kleiner, zij posten een foto op Instagram met een hint in de tekst of in de foto. Zo deed presentatrice Shelly Sterk dat met een blauw ijsje. Het kan alle kanten op.

Maar niet alle BN’ers willen het geslacht van hun kind delen. Zo wil artiest Famke Louise haar kind genderneutraal opvoeden en daar past een gender reveal party niet bij.

Gezond kindje

Volgens blogger Isabelle valt er nog niks te vieren voordat het kindje is geboren. Dat het mini-mensje gezond is, daar draait het allemaal om. Toch wil ze zelf wel het geslacht weten en dit delen met haar ouders. Daarom laat ze een setje kleding met de kleur die bij het geslacht past inpakken voor haar ouders. Zo kan het dus ook.

Reacties

Sommige mensen zien er het kwaad niet van in, maar houden wel van een extra feestje.

Maar niet iedereen is het daar mee eens. Of zijn ze te nuchter daarvoor?

Praat mee

Zou jij het geslacht van jouw ongeboren kind delen op sociale media of juist alleen aan je ouders vertellen? Of kies je er toch voor om het geslacht geheim te houden? Praat mee via onze Facebookpagina!