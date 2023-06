’Tijdens mijn zwangerschap vroeg ik me af of ik mijn verloftijd vol zou houden’

„Ons leven is compleet veranderd sinds de komst Roos. We maakten ons zorgen of het leeftijdsverschil tussen haar en de jongens niet te groot zou zijn, maar dat is gelukkig niet het geval. Sterker nog, ze riepen meteen dat ze nog nooit zoveel van iemand hadden gehouden als van hun kleine zusje. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Tijdens mijn zwangerschap vroeg ik me nog wel eens af of ik mijn verloftijd vol zou houden, maar de tijd is voorbijgevlogen! Er komt immers enorm veel kijken bij de zorg voor zo’n kleintje; vooral omdat niet alleen haar mondje gevoed moet worden. Ik vind het belangrijk dat Maurice en de jongens in een schoon huis thuiskomen en er ’s avonds een bord eten voor hen klaarstaat.

Op rolletjes

Gelukkig hebben we het huishouden goed onder controle. Maurice en ik passen op dat gebied perfect bij elkaar; we zitten volledig op één lijn en doen allebei veel in huis. Daar hebben we geen strenge schema’s voor nodig. Als Bo en Rens er zijn – die wonen de helft van de tijd bij hun moeder – proberen we wel extra netjes te zijn om hen het goede voorbeeld te geven.

Met Maurice heb ik het heel erg getroffen. Hij doet de was, gooit het vuilnis weg en is bijzonder handig. Als er geklust moet worden, heeft-ie dat zo gedaan. Zo hebben we het huis behoorlijk op de schop genomen en zelfs een extra kamer voor Roos gemaakt. Je begrijpt dus vast wel dat ik deze man op gouden handen draag, haha!

Koken neem ik voor mijn rekening. Dat vind ik ook leuk om te doen, ik ben een echte bourgondiër. Heel soms staat Maurice achter het fornuis. Hij heeft namelijk een paar gerechten waar de jongens gek op zijn, zoals boerenkool en ‘papa’s pasta’. Dat laatste is bijzonder simpel, maar je mag ze gerust wakker maken voor zijn creatie met tomatensaus, groente en gehakt.

Oergevoel

Eerder was ik team ‘georganiseerde rotzooi’. Het moest netjes zijn, maar met her en der wat rondslingerende spullen had ik geen moeite. Totdat ik zwanger werd. Ik sloeg hardnekkig aan het poetsen en gaf een fortuin uit aan schoonmaakmiddelen. Tja, ik begrijp niet helemaal hoe dat zo is gekomen. Het leek een soort oergevoel dat al heel vroeg in mijn zwangerschap naar boven kwam. Maurice was verbaasd, maar vond het natuurlijk niet vervelend. Hij vertelde het vol trots aan onze vrienden en familie en liet doorsijpelen dat ik dit best mocht vasthouden. Nou, die wens is uitgekomen! Één dag na de geboorte van Roos stond ik alweer vrolijk te stofzuigen.

Even slikken

Ik zag er wel tegenop om na mijn verlof weer aan de bak te gaan. Mijn werk is geweldig om te doen, maar ik vond het ook heerlijk om zoveel bij Roos te zijn. Op mijn eerste werkdag na haar geboorte huilde ik daarom tranen met tuiten. Gelukkig was het door de foto’s en updates die ik op werk kreeg al snel weer goed.

Eigen rekening

Maurice en ik hebben allebei een eigen bankrekening; dat mag wat mij betreft zo blijven. Ik vind het fijn om financieel onafhankelijk te zijn en zo blijft het ook leuk om elkaar te verrassen met cadeautjes. We zijn wel bezig met een gezamenlijk spaarpotje voor Roos.

We dragen allebei evenveel bij aan de vaste lasten. Uitjes met de kinderen wisselen we af: de ene keer haal ik kaartjes voor de Efteling, en een andere keer neemt Maurice ons allemaal mee naar een sushirestaurant. We zijn geen planners en laten het leven graag op ons afkomen.

Autogek

Ook wat auto’s betreft zijn Maurice en ik een match made in heaven; de liefde voor de autosport stroomt door onze aderen. Zeker omdat we elkaar leerden kennen tijdens de Formule 1 in Oostenrijk. Als ik ga coachen, gaat hij daarom gezellig mee. Dat geldt in de toekomst natuurlijk ook voor Roos, haha! We gieten de autogekte er met de paplepel in.

Wat er zo leuk aan is? De uitdaging. Het gevoel dat ik tijdens racen heb, kan ik niet eens beschrijven. Het is prachtig als je als eerste over de finish komt; dan knalt mijn energie de pan uit. Doordat ik voor dit werk veel van huis ben, is het soms lastig om te combineren met het huishouden. Dan kom je bekaf thuis en gooi je je spullen in een hoek neer. Maar ook dat trekken we weer recht; ons teamwerk houdt alles in balans.”

