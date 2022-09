Vier jij je verjaardag nog?

Vandaag is het voor maar liefst 44.015 Nederlanders feest, volgens RTL-Nieuws. Maar is het dit jaar nog wel haalbaar om zoveel verjaardagen te vieren? Al geruime tijd zorgen de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie namelijk voor bezorgdheid bij huishoudens, meldt het CBS. De Telegraaf meldt dat aan de hand van de inflatie het dagelijks leven in september gemiddeld 17,1 procent duurder is geworden. De stijging in primaire levensvoorzieningen zal het voor veel Nederlanders moeilijker kunnen maken om cadeautjes te kopen en verjaardagen te organiseren.

Corona

Daarbij komt het griepseizoen eraan én het RIVM berichtte alweer twee dagen geleden ruim 12.000 nieuwe coronabesmettingen. Ze waarschuwen al voor een mogelijk begin van een najaarsgolf, volgens De Telegraaf. Voor veel mensen zou dit een reden kunnen zijn om grote verjaardagspartijen op te schuiven naar later in het jaar. Die twee jaar ‘social distancing’ hebben er bij veel mensen goed ingehakt, waardoor sommigen het wellicht fijner vinden om het klein te vieren. Hebben we er namelijk nog wel zin in om hutjemutje in een volle huiskamer te zitten? Door corona hadden mensen een lange periode namelijk een lege agenda, die nu steeds meer uitpuilt met sociale gelegenheden, zoals verjaardagen.

Reactie

Anneke viert haar verjaardag al jaren niet meer.

Marieke viert haar verjaardag vrijdag en wil dan niet dat haar bezoek het koud heeft, dus draait voor die aangelegenheid haar verwarming aan.

Michelle viert haar verjaardag altijd, omdat ze dan al haar favoriete mensen tegelijk om haar heen heeft.

