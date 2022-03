Daghoroscoop 1 maart - De liefde ontluikt, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

De kosmos voorziet mooie carrièrekansen en een goed inkomen. Je zult je daar nauwelijks voor hoeven inspannen – al wat goed is, komt bij wijze van spreken naar je toe. En dat zal je een succesvolle uitstraling geven. Houd rekening met verhuizingen binnen de familiekring.

RAM

Je kunt je vandaag als een uniek en origineel mens presenteren. Je medegevoel is een zegen, zeker als er op je team druk wordt uitgeoefend. Praat er pas met anderen over als je plannen concreet zijn om van baan te veranderen.

STIER

Richt je aandacht op jouw wensen en verwachtingen voor de toekomst. Leg contacten met de juiste mensen en autoriteiten. Ook vrienden en collega’s zijn belangrijk en met één van hen kan een band ontstaan die lang zal standhouden.

TWEELINGEN

Aan het begin van deze nieuwe maand kunnen sociale afspraken een hoge prioriteit hebben. Verstandige planning en voorbereiding zorgen voor succes als een bijzondere viering aanstaande is. Leg de nadruk op details.

KREEFT

Je kunt de kriebels hebben om op reis te gaan en dat moet natuurlijk een avontuurlijke trip worden. Bereid beminden er geleidelijk op voor, dan zullen zij het groene licht geven. Neem enthousiast deel aan groepsactiviteiten.

LEEUW

Houd rekening met een wijziging van plannen en een verandering in je stemming naarmate de dag vordert. Je kunt een doorbraak forceren als je tegen naasten duidelijk bent in je wensen. Sommigen kunnen last hebben van hun maag.

MAAGD

Deel je kennis met anderen. Verwacht van een partner niet meer dan deze kan geven en accepteer dat hij of zij behoeften kan hebben die niet overeen stemmen met die van jou. Richt je speciale aandacht op gezamenlijke financiën.

WEEGSCHAAL

Er kunnen aan het begin van deze maand veel nieuwe ideeën bij je opkomen. Leg de laatste hand aan een project dat bijna klaar is, maar nog voor verbetering vatbaar is. Roep professionele hulp in als je minder moet/wil uitgeven.

SCHORPIOEN

Alles wijst op een dag vol activiteiten, vrienden en plezier. Je hersens maken overuren. Probeer iets te analyseren wat in het verleden is gebeurd en te toetsen aan een recente of komende gebeurtenis. Pas op met machines.

BOOGSCHUTTER

De trend is vooral positief. Houd rekening met onverwacht bezoek of geld uit onverwachte bron. Er kan zich een indrukwekkende sociale mogelijkheid voordoen of een liefde die ontluikt op een onvoorspelbaar moment.

STEENBOK

Een gunstige dag voor communicatie. Financiële verplichtingen kunnen je vrijheid beknotten, maar zullen je niet beletten om reisplannen te maken. Begin met een nieuw creatief project dat je al een tijdje in je hoofd hebt.

WATERMAN

Je kunt de komende dagen rekenen op plezier en opwindende belevenissen. Winkelen kan een feestje worden, zolang je je aankopen niet overdrijft. Zorg voor een brede selectie opties als je een financieel besluit moet nemen.

VISSEN

Je kunt meer telefoontjes dan gewoonlijk krijgen van vrienden met een verzoek om een onpartijdig advies te geven. Houd er rekening mee dat er over jou geroddeld kan worden. Maak er voor jezelf een verwendag van als je niet hoeft te werken.

