Daghoroscoop 24 januari

VANDAAG JARIG

Het is het hele jaar van belang om op uw imago en lichaam te letten. Qua gezondheid hebt u weinig te vrezen – die is in wezen goed. Er kan af en toe sprake zijn van stress, maar dat zal niet tot serieuze problemen leiden. Zorg ervoor dat uw houding en gedrag in het openbare leven respect afdwingen.

RAM

Neem het initiatief om uw buurt of straat te verbeteren en span u in voor mensen die het minder hebben dan u. U kunt te maken krijgen met en persoon of groep die uw leven sterk kan gaan beïnvloeden en uw talenten een impuls kan geven.

STIER

U bent energieker dan anders en zult indruk maken op mensen met macht. Financieel zit u in de lift. Het is nu zaak de tering naar de nering te zetten en uzelf in de hand te houden. Een verandering in uw carrière zal u niet langer beangstigen.

TWEELINGEN

U kunt van verre verrassend nieuws ontvangen. Kleinigheden zijn nu belangrijker dan anders. Zorg dat u ook tijd hebt voor uw partner. Hoewel u kunt worden tegengewerkt krijgt u voor elkaar wat u van plan bent.

KREEFT

Op het werk kan ruzie ontstaan. Kom gerust voor iemand op maar verlies uw eigen belang niet uit het oog. Er ligt een romance voor u klaar, ongeacht de vraag of u daar aan toe bent. Gebruik uw zesde zintuig voor lastige keuzes.

LEEUW

Tijdens een onderzoek kunt u op vervelende feiten stuiten. Ga goed bij uzelf te raden wat u ermee doet. Tracht sowieso te voorkomen dat onschuldigen de dupe worden. Op liefdesgebied kan het moeite kosten u aan een belofte te houden.

MAAGD

Als u thuis kunt werken zou dat ideaal zijn en het meest productief. Moet u wel de deur uit zorg er dan voor vroeg thuis te zijn zodat u extra tijd met uw gezin kunt doorbrengen. Rust zal u goed doen. Bestel voor vanavond een pizza.

WEEGSCHAAL

Werk uw correspondentie bij. Maak afspraken voor volgende week en organiseer eventueel een klein feestje bij u thuis. Maak er een gezellige avond van; er moet nodig weer eens gelachen worden. Liefde kan memorabel worden.

SCHORPIOEN

Focus op praktische zaken en maak geen ruzie. Houd uzelf in de hand en blijf gefocust als u dingen voor elkaar wilt krijgen. Kijk in uw agenda; vergeet een komende verjaardag niet en koop of maak vast een cadeautje.

BOOGSCHUTTER

U zult gewaardeerd en bewonderd worden. Volg een cursus om een bijzonder talent verder te ontwikkelen. In uw carrière is uw oog voor schoonheid een pluspunt evenals uw nieuwsgierigheid. Wees zuinig op uw energie.

STEENBOK

Financiële problemen of moeilijkheden met ambtenaren of de bank moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Zorg dat u geld achter de hand hebt als zich weer een heikele situatie voordoet. Denk ook aan nota’s die nog komen.

WATERMAN

Typisch en dag voor sociale contacten; wees charmant, straal en flirt maar een beetje – u zult niet over gebrek aan belangstelling hoeven klagen. Misschien geeft u spontaan een feestje. Uw magnetisme is nu groot.

VISSEN

U zult voor het eind van de week nog veel te doen hebben. Tracht wat taken te delegeren en sluit uzelf op om u te kunnen concentreren. U weet precies wat anderen leuk en interessant vinden en zij zullen graag betalen voor uw ervaring.

